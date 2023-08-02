人民网北京8月2日电 （记者杜燕飞）国家发改委日前出台了《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》），从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、扩展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等6方面提出20条具体政策举措。

在优化消费环境方面，《措施》指出，加强金融对消费领域的支持。引导金融机构按市场化方式，加大对住宿餐饮、文化旅游、体育健康、养老托育、家政服务等的综合金融支持力度。更注重以真实消费行为为基础，加强消费信贷用途和流向监管，推动合理增加消费信贷。在加强征信体系建设的基础上，合理优化小额消费信贷和信用卡利率、还款期限、授信额度。

专家表示，金融是实体经济的血液，要为扩内需、促消费保驾护航，这既是扩大内需对金融业的必然要求，也是金融服务实体经济的主动选择。消费金融有助于改变居民“流动性约束”，显著提高消费灵活性和便利性，同时还有助于降低社会交易成本。在助力经济社会恢复、畅通经济循环的过程中，消费信贷对提振消费、扩大内需具有较好的促进作用。

“《措施》提出加强金融对消费领域的支持，这有助于促进消费信贷健康快速发展，更好地发挥消费信贷在恢复和扩大消费中的积极作用。”招联金融首席研究员董希淼表示，金融机构要在风险可控的前提下，适当下调信贷产品利率，增加授信额度，延长授信期限，通过积极创新消费贷款、信用卡分期等产品和服务提高对汽车、餐饮、家居、旅游等与消费密切相关的行业、企业和居民消费的金融支持和服务。同时，相关部门可以考虑放开对消费金融公司场景限制，支持其推出新能源汽车、二手汽车贷款。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，《措施》意在继续巩固文旅、住宿和餐饮等方面的良好复苏势头，也满足市场多元化、个性化消费金融服务需求，释放体育健康、养老托幼、家政方面的金融消费潜力。

今年以来我国消费信贷发展势头良好，国家金融监督管理总局发布的数据显示，截至今年6月末，批发零售业、住宿餐饮业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业贷款余额同比分别增长16.5%、10.8%、16.9%、7.7%，信用卡、汽车和其他综合消费贷款比年初增加7100多亿元，有力支持了相关领域消费恢复发展。

中信证券首席经济学家明明表示，考虑到居民风险偏好修复，消费场景逐步完善丰富，配合扩消费政策全面落地，银行进一步加大降低实体融资成本。在扩内需、稳经济政策指导下，预计银行将继续加大消费信贷投放力度，搭建起金融机构、消费者和消费品之间的桥梁，刺激居民消费，释放经济活力，为消费市场稳定恢复发展提供支撑。

国家发改委副主任李春临强调，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。

“下一步，国家金融监督管理总局将优化对消费重点领域的金融支持，鼓励金融机构积极开发符合不同消费群体特点的金融产品和服务，支持大宗商品消费，围绕教育、文化、体育、娱乐等重点领域，加强对服务消费的综合金融支持。”国家金融监督管理总局有关部门负责人日前在银行业保险业上半年数据发布会上表示，推动线上线下消费融合，针对不同类别客群推出特色化产品和服务，有效对接重点领域消费，促进医疗健康、养老、托育等服务消费和汽车、家电等大宗消费发展。引导各家银行机构深耕消费金融细分市场，开发多元化消费场景，满足居民合理消费信贷需求。

(责编：王连香、吕骞)

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