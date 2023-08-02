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电动化和智能化齐发力 丰田汽车加速布局中国市场

2023年08月02日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （记者栗翘楚）7月3日，我国新能源汽车生产累计突破2000万辆，标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。中汽协数据显示，今年上半年，我国新能源汽车产销分别达378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%；国内市场占有率达28.3%。

历经70年成长和历练，如今中国已连续14年成为全球第一汽车产销大国，连续8年稳居全球新能源汽车产销第一，今年一季度更是一跃成为世界第一大汽车出口国。业界人士表示，在新起点，中国汽车市场在新能源、智能化领域的快速演进推动了全球汽车业升维。我国不仅具有超大规模的汽车市场，而且在新一轮科技革命和产业变革中站上“潮头”，跨国车企纷纷“转向”，深度融入中国市场。

8月1日，丰田在中国最大研发基地“丰田汽车研发中心(中国)有限公司”正式更名为“丰田智能电动汽车研发中心（中国）有限公司”（以下简称“IEM by TOYOTA”）。在此背景下，丰田在中国的3个合资公司（一汽丰田汽车有限公司、广汽丰田汽车有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司）的研发中心的工程师将打破组织壁垒加入到“IEM by TOYOTA”主导的研发项目中。今后，该平台也将着力推进包括TOYOTA bZ纯电动专属系列产品在内的更多节能、新能源产品的开发；加速打造数字化、智能化、AI定制化的全新丰田智能座舱。

面对中国市场的蓬勃活力，丰田汽车副社长、首席技术官中嶋裕树在2023年上海车展上接受媒体采访时表示，针对中国电动汽车消费者进行本土化研发已经迫在眉睫，只有进行本土化研发决策才能开发出令中国消费者满意的产品。

据介绍，“IEM by TOYOTA”已累计投入6.89亿美元，将围绕多维度进行研发：在电动化方面，以多路径解决方案为核心助力实现碳中和，强化全方位电动化车辆（BEV、PHEV、HEV、FCEV）的本土研发，电装公司和爱信公司也将跨越组织壁垒，参与到“IEM by TOYOTA” 的研发活动中，加快电动化动力总成的研发；在智能化方面，通过活用空间设计以及AI技术，加速设计、研发，努力实现有更好用户体验的智能座舱，以及更符合中国实际道路状况的自动驾驶技术、先进安全技术；在电动化和智能化领域，将通过“拓展本土供应商”“改良零部件设计”“改革生产技术和制造工艺”等举措，力争实现制造成本的大幅削减。

据介绍，“IEM by TOYOTA”除不断深化与一汽丰田、广汽丰田的合作，在纯电研发、氢能推广、智能化开发、自动驾驶等多个领域，与CATL、BYD、亿华通、四维图新、小马智行等众多中国企业展开合作。同时，平台还与科研院校也持续开展了多领域的各类研究活动。

丰田中国本部长上田达郎表示:“中国汽车市场正在以史无前例的速度发展，作为丰田，我们也将在中国市场全力以赴，集团上下团结一致，致力于工作方式、意识的变革。通过以‘IEM by TOYOTA’ 为核心推进本土研发，迅速开发并提供令中国顾客满意且具有竞争力的产品。此外，在中国的研发成果和所学经验将不仅应用于中国市场，也将反哺全球市场。”

(责编：王连香、吕骞)
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