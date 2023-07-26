杜雨萌

原标题：国家发改委再次召开民企座谈会 倾听制造业企业意见建议

7月25日，国家发展改革委发布消息称，按照与民营企业沟通交流机制安排，近期国家发展改革委负责同志通过召开民营企业座谈会或赴民营企业实地考察等方式，广泛听取民营企业家的真实想法，认真研究企业提出的困难问题和意见建议。

国家发展改革委党组成员、副主任丛亮主持召开制造业民营企业家座谈会，与恒瑞医药、新和成集团、蔚来汽车、安踏集团、TCL集团、敬业集团等6家制造业领域的民营企业进行了深入讨论交流，认真听取民营企业家对当前经济形势的真实感受和意见建议。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕实地调研达实智能、华为松山湖产业基地、白云电器等绿色低碳领域的民营企业，了解相关企业在推广数字化节能降碳技术和服务、推动能源数字化转型、传统制造业绿色发展等面临的问题和挑战，并听取意见建议。

《证券日报》记者梳理发现，这已是7月份以来，国家发展改革委召开的第四场民营企业座谈会。此前三次民企座谈会召开时间分别为7月3日、7月10日、7月17日。从参会的民企数量看，至少有20家，涉及设备制造、钢铁冶炼、纺织服装、食品加工、新能源、邮政快递、互联网信息、餐饮等多个行业，兼顾了大、中、小型不同规模，覆盖了东、中、西部不同地区。

国家发展改革委国民经济综合司副司长李慧在近日召开的例行新闻发布会上表示，“座谈会上，民营企业家们结合企业发展实际，分析了国内外环境变化对企业发展带来的机遇和挑战，介绍了生产经营过程中遇到的一些困难问题，分享了对宏观政策落实情况的真切感受，并结合自身发展实际提出了有针对性的意见建议，这些都为我们制定宏观政策、开展宏观调控提供了重要参考。”

国家发展改革委有关负责人日前表示，民营经济在我国经济中的比重持续提升，已经成为推进中国式现代化的生力军，高质量发展不可或缺的重要基础，推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标不可替代的重要力量。但一个时期以来，民营经济发展环境发生了一些变化，不少民营企业面临着一些问题和困难，迫切需要针对新情况，完善促进民营经济发展壮大的体制机制，提振民营经济预期信心，进一步激发民营经济发展活力。

近期与民营经济发展有关的一系列政策文件接踵而至。7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》公开发布，对促进民营经济作出了新的重大部署，从宏观层面、全局高度，明确了当前和今后一段时期促进民营经济发展壮大的具体举措。7月24日，国家发展改革委对外发布《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》，从中观层面提出了具体的政策举措和工作任务。

中国企业联合会特约高级研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示，民企自身问题要靠其自己解决，而营商环境等问题则需要依靠政府部门来解决。只有深入了解民营企业家真正的诉求，才能有针对性地出台改革举措，从而解决问题，促进发展。

在刘兴国看来，近期中央及相关部委释放的强烈政策信号，以及针对民营经济发展壮大一系列举措出台，有助于消除民营企业家的顾虑，增强民营企业家投资发展信心，拓宽民营企业盈利空间，进而推动民间投资复苏增长。

(责编：杨曦、陈键)

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