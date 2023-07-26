人民网北京7月26日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第5号台风“杜苏芮”（DOKSURI）（超强台风级）的中心今天（26日）早晨5点钟位于我国台湾省鹅銮鼻偏南方大约350公里的巴士海峡海面上，就是北纬18.8度、东经121.3度，中心附近最大风力有17级（58米/秒），中心最低气压925百帕，七级风圈半径300-450公里，十级风圈半径120-180公里，十二级风圈半径90-120公里。

预计，“杜苏芮”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动，强度维持后逐渐减弱，将于今天夜间至明天早晨进入南海东北部海面，并于28日早晨到上午在福建中部到广东东部一带沿海登陆，登陆时中心附近最大风力为13-15级（40-48米/秒，台风级或强台风级）。受其影响，26日08时至27日08时，巴士海峡、台湾以东洋面、南海东部和南部海域、台湾海峡、台湾岛及其沿海、福建沿海将有6-8级风、阵风9-10级，其中巴士海峡、南海东北部偏东海域、南海中东部偏东海域、台湾海峡偏南海域风力可达9-12级、阵风13-15级，台风中心经过的附近海域风力可达13-17级，阵风17级以上。

26日至28日，西南地区东部等地有中到大雨，其中，四川中南部、重庆南部、贵州北部、云南东北部等局地有暴雨或大暴雨。

预计，7月26日08时至27日08时，青海东部、江苏北部、山东南部、浙江东部、福建东北部、四川东部和南部、贵州西部和北部、台湾岛等地部分地区有大到暴雨，其中，浙江东南部、四川盆地中部、重庆西部、台湾岛东部等地部分地区有大暴雨，台湾岛东部局地特大暴雨（250-350毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

26日至28日，西北地区东部，华北、东北地区等地有小到中雨或雷阵雨，局地有大到暴雨。

未来10天，新疆盆地地区、甘肃西部、内蒙古西部高温天气持续，最高气温一般有35-38℃，局地可达40℃以上。

未来三天，江南中西部、华南等地部分地区有35-37℃高温，局地超过37℃。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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