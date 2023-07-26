人民网北京7月26日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月26日08时至27日08时，青海东部、江苏北部、山东南部、浙江东部、福建东北部、四川东部和南部、贵州西部和北部、台湾岛等地部分地区有大到暴雨，其中，浙江东南部、四川盆地中部、重庆西部、台湾岛东部等地部分地区有大暴雨，台湾岛东部局地特大暴雨（250-350毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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