人民网北京7月26日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第5号台风“杜苏芮”（DOKSURI）（超强台风级）的中心今天（26日）早晨5点钟位于我国台湾省鹅銮鼻偏南方大约350公里的巴士海峡海面上，就是北纬18.8度、东经121.3度，中心附近最大风力有17级（58米/秒），中心最低气压925百帕，七级风圈半径300-450公里，十级风圈半径120-180公里，十二级风圈半径90-120公里。

预计，“杜苏芮”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动，强度维持后逐渐减弱，将于今天夜间至明天早晨进入南海东北部海面，并于28日早晨到上午在福建中部到广东东部一带沿海登陆，登陆时中心附近最大风力为13-15级（40-48米/秒，台风级或强台风级）。

26日08时至27日08时，巴士海峡、台湾以东洋面、南海东部和南部海域、台湾海峡、台湾岛及其沿海、福建沿海将有6-8级风、阵风9-10级，其中巴士海峡、南海东北部偏东海域、南海中东部偏东海域、台湾海峡偏南海域风力可达9-12级、阵风13-15级，台风中心经过的附近海域风力可达13-17级，阵风17级以上。

26日08时至27日08时，浙江东部、福建东北部、台湾岛中东部有大到暴雨，其中，浙江东南部、台湾岛东部部分地区有大暴雨，台湾岛东部局地特大暴雨（250-350毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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