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“云南精品咖啡国际现货交易中心” 启动仪式在京举行

2023年07月25日20:14 | 来源：人民网
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人民网北京7月25日电 （焦磊）日前，以“健康咖啡——搭建文化与商贸新桥梁”为主题的“云南精品咖啡国际现货交易中心”启动仪式在北京举行。会上，产学研用各界代表就咖啡文化和商贸展开交流。

据云南精品咖啡国际现货交易中心执行董事李庆华介绍，云南精品咖啡国际现货交易中心将依托CCTC365平台，采用区块链技术，使整个供应链中的价值和信息交换更加科学、合理、透明，为咖啡贸易建立一个相对公平与透明的健康环境。

中国是世界重要的咖啡生产大国。数据显示，2021年，中国咖啡产量居全球第12位，云南省咖啡种植面积、产量和农业产值占全国的98%以上。得益于合适的种植气候、日趋完善的种植技术及云南当地对咖啡豆产业不断加大的扶持力度，云南咖啡豆在国内咖啡豆产业中处于主导地位。

据介绍，随着产业链的不断完善，云南咖啡豆产业已处于精品化转型阶段，云南精品咖啡国际现货交易中心的成立将进一步助力云南成为世界精品咖啡种植基地，促进其以品质化、品牌化为方向，进行产业链升级，同时为国际间咖啡文化交流、咖啡商贸交流搭建专业平台。此外，作为开放的国际化平台，云南精品咖啡国际现货交易中心还将为中国年轻人的就业提供更多元的选择，为咖啡行业创新创业提供更优质的环境。

会上，北京咖啡行业协会名誉会长季明宣读了《关于共同发起成立“中国咖啡产业发展联盟”倡议书》，倡议通过成立中国咖啡联盟，为中国国内的咖啡产业进行链条式服务，为国际咖啡产业提供全方面、高品质服务。

(责编：罗知之、吕骞)
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