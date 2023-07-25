人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部：入汛以来全国大中型水库拦洪286亿立方米 减淹城镇317个次

2023年07月25日18:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）7月25日，国新办举行防汛抗旱工作情况国务院政策例行吹风会。水利部水旱灾害防御司司长姚文广表示，入汛以来全国共有1999座次大中型水库投入防洪运用，拦洪286亿立方米，减淹城镇317个次、耕地209万亩，避免人员转移57.8万人次。

水利部水旱灾害防御司司长姚文广。图片来源：国新网

水利部水旱灾害防御司司长姚文广。图片来源：国新网

“今年入汛以来，总的来看汛情平稳，大江大河未发生超警以上洪水。”姚文广说，局地降雨引起282条河流发生超警以上洪水，较常年同期偏少4成。但是洪水发生的时间比较集中，70%集中在6月下旬以后，所以也增加了防御的难度。

据了解，今年旱情总体偏轻。春季旱情主要集中在云南等西南部分地区，6月以后，内蒙古、河北等地一度出现旱情。

姚文广表示，水利部始终坚持人民至上、生命至上，全面启动防汛关键期会商等工作机制，强化预报、预警、预演、预案，加强会商研判，组织指导做好防御工作。入汛以来，滚动更新洪水预报9.2万次，发布江河洪水干旱水情预警655次，山洪灾害县级预警6.8万次，发送山洪灾害预警短信3.9亿条，6次启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，派出30个工作组到一线指导水旱灾害防御工作，协调安排水利救灾资金8.28亿元支持地方。

姚文广介绍，在洪水防御中，各级水利部门科学精细调度水库等水利工程，充分发挥其防灾减灾作用。主汛期前，长江流域统筹防洪、供水、航运、发电、生态等需求，精细调度长江上游水库群，三峡水库预留30亿立方米的抗旱储备用水，以应对长江中下游地区可能发生的干旱。“龙舟水”期间，珠江流域调度西江水库群拦洪18亿立方米，避免了贺江下游低洼区受淹。梅雨期，太湖流域调度太浦河、望虞河以及沿长江、沿杭州湾口门排泄洪涝水43亿立方米，确保了杭嘉湖地区防洪安全。

据统计，入汛以来全国共有1999座次大中型水库投入防洪运用，拦洪286亿立方米，减淹城镇317个次、耕地209万亩，避免人员转移57.8万人次。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：入汛以来全国大中型水库拦洪286亿立方米 减淹城镇317个次
　　人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）7月25日，国新办举行防汛抗旱工作情况国务院政策例行吹风会。水利部水旱灾害防御司司长姚文广表示，入汛以来全国共有1999座次大中型水库投入防洪运用，拦洪286亿立方米，减淹城镇317个次、耕地209万亩，避免人员转移57.8万人次。…
“七下八上”防汛关键期到来 多部门全力应对
　　人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）当前全国已进入“七下八上”防汛关键期，目前全国防汛抗旱形势总体平稳。7月25日，在国新办举行防汛抗旱工作情况国务院政策例行吹风会上，应急管理部副部长、水利部副部长王道席表示，我国防汛形势依然严峻复杂，需时刻保持高度警惕，持续强化各项措施，全力做好今年的防汛抗旱各项工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部