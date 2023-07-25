人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）7月25日，国新办举行防汛抗旱工作情况国务院政策例行吹风会。水利部水旱灾害防御司司长姚文广表示，入汛以来全国共有1999座次大中型水库投入防洪运用，拦洪286亿立方米，减淹城镇317个次、耕地209万亩，避免人员转移57.8万人次。

水利部水旱灾害防御司司长姚文广。图片来源：国新网

“今年入汛以来，总的来看汛情平稳，大江大河未发生超警以上洪水。”姚文广说，局地降雨引起282条河流发生超警以上洪水，较常年同期偏少4成。但是洪水发生的时间比较集中，70%集中在6月下旬以后，所以也增加了防御的难度。

据了解，今年旱情总体偏轻。春季旱情主要集中在云南等西南部分地区，6月以后，内蒙古、河北等地一度出现旱情。

姚文广表示，水利部始终坚持人民至上、生命至上，全面启动防汛关键期会商等工作机制，强化预报、预警、预演、预案，加强会商研判，组织指导做好防御工作。入汛以来，滚动更新洪水预报9.2万次，发布江河洪水干旱水情预警655次，山洪灾害县级预警6.8万次，发送山洪灾害预警短信3.9亿条，6次启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，派出30个工作组到一线指导水旱灾害防御工作，协调安排水利救灾资金8.28亿元支持地方。

姚文广介绍，在洪水防御中，各级水利部门科学精细调度水库等水利工程，充分发挥其防灾减灾作用。主汛期前，长江流域统筹防洪、供水、航运、发电、生态等需求，精细调度长江上游水库群，三峡水库预留30亿立方米的抗旱储备用水，以应对长江中下游地区可能发生的干旱。“龙舟水”期间，珠江流域调度西江水库群拦洪18亿立方米，避免了贺江下游低洼区受淹。梅雨期，太湖流域调度太浦河、望虞河以及沿长江、沿杭州湾口门排泄洪涝水43亿立方米，确保了杭嘉湖地区防洪安全。

据统计，入汛以来全国共有1999座次大中型水库投入防洪运用，拦洪286亿立方米，减淹城镇317个次、耕地209万亩，避免人员转移57.8万人次。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经