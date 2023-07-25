人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）当前全国已进入“七下八上”防汛关键期，目前全国防汛抗旱形势总体平稳。7月25日，在国新办举行防汛抗旱工作情况国务院政策例行吹风会上，应急管理部副部长、水利部副部长王道席表示，我国防汛形势依然严峻复杂，需时刻保持高度警惕，持续强化各项措施，全力做好今年的防汛抗旱各项工作。

16个国家气象站日降水量突破历史极值

“今年入汛以来，全国平均降雨量288毫米，较常年同期偏少了10.6%，但是极端性、局地性特点比较突出。”中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王亚伟在会上表示，全国共出现20次强降雨过程，有16个国家气象站日降水量突破历史极值。

王亚伟介绍，预计到7月底之前，我国降雨带主要位于天津、河北东部、辽宁南部、山东、江苏南部、福建、广东北部、四川、重庆、云南等地。在气温方面，新疆盆地地区、甘肃西部、内蒙古西部高温天气仍将持续，最高气温一般有35至38度，局地可能超过40度。预计8月份，华北北部和东北大部地区、广西南部、海南、四川西部、云南等地降水偏多2至5成。浙江南部、福建大部、江西大部、新疆北部等地降水偏少2至5成。

据中央气象台预报，台风“杜苏芮”将于28日前后在福建中部到广东东部一带沿海登陆。受其影响，台湾岛、浙江东部、福建、广东东部、江西东部和南部将先后出现大到暴雨，台湾东部和南部、福建中南部、浙江东部沿海等部分地区将有大暴雨，局地特大暴雨。28日以后，“杜苏芮”将深入内陆并北上，将对我国东部地区造成进一步影响。

下好“先手旗” 打好防汛抗旱硬仗

打好抗旱“主动仗”，筑牢防汛“安全堤”。

主汛期全国的防汛抗旱形势复杂严峻，王道席认为，主要体现为极端天气事件偏多、洪涝干旱并重和薄弱环节风险突出。“山洪和地质灾害、中小河流洪水、中小水库度汛以及城市内涝这四个方面属于防汛救灾的薄弱环节，需要时刻保持高度警惕。”

“对于防汛抗旱工作而言，提前预防是打好防汛抗旱硬仗的‘先手棋’、关键点。”王道席说，“各地各部门都非常重视提前预防工作。经过多年实践，形成了一些成熟的经验和做法，概括为‘严、细、实、早’四个字。”

一是立足于“严”，强化防汛责任的落实。强化地方党委政府防灾减灾救灾的主体责任。同时，严格落实以行政首长负责制为核心的防汛防台风各项责任，重点是夯实基层责任还有包保责任，督促防汛责任人到岗就位履职尽责。

二是立足于“细”，持续推进隐患排查整改。将风险隐患排查整改工作贯穿整个汛期，做到汛期不完、排查不停、整改不止。在“七下八上”的防汛关键期，针对极端暴雨可能导致的堤防决口、水库出险、山洪地质灾害还有城市内涝等重大隐患进行再排查、再梳理，督促限期整改，坚决消除风险隐患。

三是要立足于“实”，保障关键措施落实。强化联合会商研判机制，加强与水利、气象、自然资源等部门滚动联合会商研判，做到精准研判、精准调度、精准指导；强化预警与响应的联动机制，根据水文气象预报的预警信息，特别是接到了红色或橙色高等级的预警时，及时启动或调整应急响应。

四是立足于“早”，强化转移抢险救援准备。坚持关口前移，强化人员转移避险，遇到强降雨的时候，要根据预案及时采取“关停撤转”等刚性措施。果断提前转移危险区群众，守住不发生人员伤亡的安全底线。坚持预防为主，根据风险研判，提前在薄弱环节和关键部位预置抢险力量和物资装备，牢牢掌握防汛抗洪的主动权。

(责编：罗知之、吕骞)

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