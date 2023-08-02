人民网北京8月2日电 （欧阳易佳）“洪水防御正处于关键时刻，要全力采取一切必要措施，确保首都北京（包括大兴机场）、雄安新区和已启用蓄滞洪区内人员的绝对安全。”8月1日晚，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商会，滚动分析研判海河流域洪水形势，重点部署大清河、永定河水系防御工作。水利部副部长刘伟平参加会商。8月2日6时，永定河泛区于启用，水利部提前发出通知要求相关地方做好人员转移安置。

永定河泛区是98处国家蓄滞洪区之一，位于永定河中下游，涉及河北省廊坊市广阳区、安次区、永清县和天津市武清区、北辰区，蓄洪容积约4亿立方米，是永定河流域防洪工程体系的重要组成部分。

根据来水情况，河北省决定启用永定河泛区。水利部已提前发出通知，要求河北省水利厅、天津市水务局督促地方提前做好人员转移安置、围堤隔堤巡查防守等泛区运用准备。运用前，永定河泛区人员已全部转移。

李国英强调，当前海河流域大清河、永定河水系洪水正向下游演进，部分蓄滞洪区已启用，一些河道堤防出现险情，洪水防御正处于关键时刻。

“首先要指导督促河北省有关方面重点研判白沟河、南拒马河、白沟引河、萍河堤防安全风险，针对性落实应对措施，确保雄安新区防洪绝对安全。此外要重点分析研判洪水演进过程中永定河左堤和永定河泛区堤防的防洪风险，预置抢险料物、队伍，加强巡查防守，确保首都北京和大兴机场防洪绝对安全。”李国英在会上说。

李国英补充，还需盯紧每一个已启用或将启用的蓄滞洪区，做好安全区防护，加强围堤交叉建筑物、穿堤建筑物等薄弱环节巡查防守，确保蓄滞洪区人员绝对安全。立即派出工作组，全力协助北京市做好灾后恢复重建工作。

8月2日，李国英带队赴永定河、大清河水系防御一线指导地方做好防汛抗洪工作。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

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