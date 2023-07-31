原标题：全国安全生产电视电话会议强调 精准排查隐患 严格监管执法 全力防范化解重大安全生产风险

新华社北京7月30日电 全国安全生产电视电话会议30日在京召开，国务院副总理、国务院安委会主任张国清出席会议并讲话，国务委员、国务院安委会副主任王小洪主持会议。会议强调，要坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实李强总理要求，深刻汲取近期事故教训，精准排查整治事故风险隐患，扎实做好安全生产各项工作，切实防范遏制重特大事故发生。

会议强调，要牢固树立安全发展理念，杜绝“事后发力”思想，坚持眼睛向下、紧盯一线，下沉监管力量，严格监管执法，以事故多发行业领域、高风险点位等为重点，狠抓终端末梢主体责任落实、风险起底排查、隐患治本除根。要严格执行责任倒查机制，推动追责问责向前延伸，确保排查整治全面覆盖、深查真改。要全面开展燃气安全大起底、大整治，针对问题气、问题瓶、问题阀、问题软管、问题管网、问题环境等关键环节，明确责任、直捣病灶，坚决遏制燃气事故多发势头。要重拳出击“打非治违”，对性质恶劣、社会影响大、冲击人民群众安全感的事故以及瞒报谎报事故等提级调查，严查快办。要强化以科技保障安全，加快老旧设施设备安全改造，大力培育安全文化，着力夯实安全基础。

此前，国务院安委会召开全体会议，研究部署城镇燃气安全专项整治等工作。

(责编：赵竹青、陈键)