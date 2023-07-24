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达内韩少云：合作塑未来 产教融合助力职教发展

任妍 实习生杨家珏
2023年07月24日17:16 | 来源：人民网
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当前，转变职业教育的人才培养模式，让其适应数字时代发展的人才需求，成为推动中国职业教育发展的重要举措。近日，达内教育集团创始人、董事长韩少云做客人民网，探讨产教融合如何推动现代职业教育高质量发展。

针对如何破解从找工作到谋职业这一问题，韩少云表示，年轻人就业首先要选对行业，还应该响应国家提出的产教融合方略，积极地去拥抱职业教育，通过职业教育来进一步地提升职业技能。

“年轻人要在大学里面积极学习专业技能，不要因职业教育学历偏低缺乏自信，应该结合自身优势，自信地去面对市场。”韩少云表示，学生通过产教融合的方式，可以接触到产业，在学习更多技能的同时，也能较快适应社会需求。

今年7月，教育部办公厅发布关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知中。其中指出，要打造行业产教融合共同体，建设开放型区域产教融合实践中心，持续建设职业教育专业教学资源库，开展职业教育校企合作典型生产实践项目建设等作为重点任务，有序有效推进现代职业教育体系建设改革。

韩少云介绍说，达内遵循“行业好”“平台好”“师资好”“教学好”“就业好”五好理念，从就业的角度出发，打造IT职业教育平台，运用好的师资力量，采取远程教学双师授课的模式帮助学生进行专业技能的培训，通过与企业合作进行深度产教融合，提高学生就业率。

“职业教育是培养技术性人才的教育，是实现中国制造和服务高质量发展的重要抓手。”韩少云表示，为了打消年轻人的顾虑，达内教育提供灵活的学费收取方式，例如在学生找到工作后再收费。这一举措旨在助力年轻人学习数字技术，并提升进入数字行业就业的动力。

谈及企业的社会责任，韩少云表示，面对对IT行业有热情、有信心的年轻人，以及家庭困难的学生和应届毕业生，达内教育采取低首付，就业后付款的模式，助力更多的年轻人实现职业发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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