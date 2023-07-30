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《中国海洋法治发展报告（2023）》在京发布

2023年07月30日15:13 | 来源：人民网
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人民网北京7月30日电 （栗翘楚、韩鑫）7月30日，由交通运输部所属大连海事大学主办的《中国海洋法治发展报告（2023）》（以下简称《报告》）首发式在北京举行。

《报告》涵盖了中国海洋法治发展概述、海洋权益、海洋法治的政策与管理、海洋经济、海洋科技、海洋环境、海洋资源利用、海洋安全、船员管理与权益保障、海上交通安全、船源污染、海运反垄断、海商海事、港口、海洋外交、国际海洋治理、国际海洋法治热点问题等17个方面的法治发展情况。

据介绍，党的十八大以来，我国海洋立法进入快速发展时期。海洋立法工作依照功能不同逐渐细化，形成了海洋权益保护、海洋环境保护、海洋经济可持续发展、海洋管理四大种类。立法内容朝着更广泛、更细致、深层次方向不断发展，为海洋相关活动有法可依、违法必究提供了强大制度保障。

《报告》指出，我国已在建立和完善涉海法律体系、丰富维权执法手段、统筹国内和国际海洋法治等方面取得重大进展，海洋治理效能不断提高，运用国际法律制度、参与国际海洋规则制定的能力得到进一步加强，海洋法治建设进一步科学化、规范化、体系化和制度化，形成了具有中国特色的海洋法治范式。

(责编：孙红丽、吕骞)
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