人民网北京7月30日电 （记者杜燕飞）“上半年，有色金属工业运行总体呈现出环比向好的势头，展现出有色金属行业的韧性和活力。”中国有色金属工业协会副会长兼新闻发言人陈学森日前在2023年上半年有色金属工业经济运行情况发布会上表示，下半年有色金属工业生产、投资将保持增长势头，主要有色金属价格、规上有色金属企业效益同比持平，预计全年规上有色金属企业实现利润降幅约在20%左右。

据陈学森介绍，产量方面，上半年，按新口径统计十种常用有色金属产量3638.3万吨，按可比口径计算同比增长8.0%。其中，一季度产量1809.7万吨，二季度产量1828.6万吨。

固定资产投资方面，上半年，有色金属工业完成固定资产投资较上年同期增长12.4%，增幅较一季度扩大2.3个百分点，较全国工业投资高3.5个百分点。其中，光伏、风电、锂电、新能源汽车等所需高新金属材料投资增幅较大。

进出口方面，上半年我国有色金属进出口贸易总额1690亿美元，同比增长7.5%。其中，进口额1383.7亿美元，增长13.65%；出口额305.8亿美元，下降13.73%。上半年有色金属原料进口持续增长，铝材等出口量同比下降，但二季度出口量环比增长。

主要有色金属品种价格方面，上半年，国内现货市场铜、铝、铅、锌、工业硅及电池级碳酸锂价格较上年同期均有不同程度下跌，但6月国内现货市场铜、铝及电池级碳酸锂价格环比略有回升。

陈学森表示，在此背景下，上半年规上有色金属企业利润下降，但降幅比一季度明显收窄。2023年上半年，10458家规上有色金属工业企业实现利润总额1218.5亿元,比去年同期下降35.1%，降幅比一季度收窄10.2个百分点。

“下半年，国内光伏、电动汽车、动力电池等新经济发展会继续带动相关有色金属的需求。随着扩大内需和改善预期的宏观政策持续发力，国内消费有望保持温和修复，房地产市场有望逐步探底，经济复苏内生动力将逐步增强。”陈学森认为，总体看，下半年有色金属工业生产、投资将保持增长势头，主要有色金属价格、规上有色金属企业效益将同比持平，规上有色金属企业实现利润降幅将逐步收窄。预计全年有色金属工业增加值增幅有望保持在5.5%左右，全年有色金属行业固定资产投资增幅有望保持在10%左右，全年规上有色金属企业实现利润降幅约在20%左右。

陈学椮说，未来，有色金属行业发展将继续把稳增长摆在首要位置，以加强资源获取、优化供给结构、促进有效投资、拓展下游消费、稳定外贸规模为着力点，推动行业质的有效提升和量的合理增长。

(责编：孙红丽、吕骞)

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