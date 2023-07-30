人民网北京7月30日电 （记者杜燕飞）日前，在中国有色金属工业协会举办的2023年上半年有色金属工业经济运行情况发布会上，中国有色金属工业协会副会长兼新闻发言人陈学森在回答人民网记者关于动力电池回收利用的问题时表示，未来，随新能源汽车废旧动力电池增量的快速扩大，动力电池回收利用商业化前景越来越广阔。政府、协会、企业应进一步协同加快退役动力电池回收利用体系建设，完善回收渠道，优化商业模式。

陈学森表示，动力电池回收利用是指对新能源汽车废旧锂动力电池进行多层次的合理利用，主要包括梯级利用和资源再生利用两种途径。梯级利用是将容量下降到80%以下的车用动力电池进行改造，应用到储能（电网调峰调频、削峰填谷、风光储能、铁塔基站）及低速电动车等领域。资源再生利用是对已经报废的动力电池进行破碎、拆解和冶炼等，实现镍钴锂等资源的综合回收再利用。

“自2014年起，我国新能源汽车产业发展从导入期进入成长初期，新能源汽车产销量屡创新高。根据早期动力电池使用寿命在5至8年推测，动力电池的退役潮逐渐来临。根据有关单位统计公布的数据，2022年，我国动力电池退役量约27.4万吨，其中回收约10.2万吨，今年1至5月份回收了11.5万吨。”陈学森说，未来动力电池退役量将逐渐增大，对退役动力电池的回收处理和再生利用正成为一项长期且具有重大意义的任务。

此前，为引导行业持续健康发展，工业和信息化部制定并发布了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》，截至2022年12月，前4批累计公告符合条件的共计88家废旧动力电池梯次和再生利用规范企业，推动了废旧动力蓄电池规模化及高值化利用。国家市场监督管理总局、工业和信息化部发布的《关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告》，也将促进动力电池梯次利用行业的健康有序发展。

在陈学森看来，当前，各地的电池综合利用发展很快。据不完全统计，目前建成的产能已接近200万吨，远超动力电池退役量，企业数量多，平均规模小，产能利用率低，不同企业回收、高值化利用、综合利用技术水平参差不齐，工艺技术及装备水平还有待进一步提高。下一步随着市场的发展，需要通过产业政策引导和市场竞争，不断淘汰工艺技术落后、缺乏竞争力的小企业。

“未来，随新能源汽车废旧动力电池增量的快速扩大，动力电池回收利用商业化前景越来越广阔。”陈学森表示，政府、协会、企业应进一步协同加快退役动力电池回收利用体系建设，完善回收渠道，优化商业模式；加强再生利用技术攻关，不断提高资源绿色综合利用效率；从新能源汽车、动力电池全产业链、全生命周期视角出发，探索跨领域、跨平台合作模式与联盟建设，通过上下游共同研发、分享资源，最大化地实现资源优化配置，实现废旧动力电池高水平的专业化集中处置。

(责编：孙红丽、吕骞)

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