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中央气象台发布暴雨红色预警 部分地区将遭遇特大暴雨

2023年07月29日20:40 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 （记者杨虞波罗）今天18时，中央气象台发布暴雨红色预警。这是时隔近12年来，中央气象台再次发布暴雨红色预警，上一次还是2011年9月29日。

中央气象台预计，29日20时至30日20时，河北、北京、天津、山西中东部、河南北部、山东中西部等地有大到暴雨，其中，河北中南部、北京中南部、天津、河南西北部等地部分地区有大暴雨，河北中南部沿山地区、北京西南部等地部分地区特大暴雨（250-400毫米）。安徽西北部和南部、浙江中部沿海、福建中部沿海、广东中部、云南西南部、陕西中部、黑龙江东部、吉林北部等地部分地区有大雨或暴雨。

上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-70毫米，局地可超过100毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

今起未来四天（7月29日至8月1日），华北、黄淮等地将遭遇极端强降雨过程，此次降雨持续时间长、影响范围广，局地累计雨量可达600毫米以上，中国气象局已启动最高级别的暴雨一级应急响应。

中央气象台预计，今起至8月1日，北京、天津、河北、山东西部、河南北部、山西东部部分地区将有大暴雨，北京西部山前和南部、河北中南部等地局地有特大暴雨；上述地区累计降雨量有50-150毫米，京津冀部分地区200-450毫米，局地可达600毫米以上；最大小时降雨量30-60毫米，局地可达80毫米以上。

预计明后天，北京、天津、石家庄进入此轮降雨核心时段，有大到暴雨甚至大暴雨出现，郑州今天下午到夜间也有强降雨出没，雨势短暂减弱后，明天夜间又将有所加强。

京津冀地区这次过程属于长时间被固定天气系统所影响，如人站在一节节经过的列车面前一般，接连不断地感受到一节节车厢经过时带来的巨大声音和冲力，影响效果叠加，会导致灾害效应加剧，称作“列车效应”。

中央气象台首席预报员方翀介绍，台风“杜苏芮”残余环流将于29日夜间进入河南，位于京津冀地区西南部。此时京津冀东部海上有副热带高压盘踞西伸，西部则存在一个高压脊逐渐东移，29日晚京津冀东西部两个高压打通，在华北北部形成“高压坝”，拦截住“杜苏芮”北上的脚步，因此，“杜苏芮”在华北到黄淮一带的停留时间会增长，导致过程持续时间长、累计雨量大。

另一方面，“杜苏芮”本身携带了大量的水汽，补给也很充足——其东侧存在的副热带高压使得二者之间气压梯度很强，京津冀地区东风、东南风显著增强，水汽一路畅通无阻向北输送；此外，位于西太平洋上的台风“卡努”也已成气候，较强的东南风会远距离将“卡努”附近的水汽源源不断地输送到华北平原。两条水汽通道带来了不同寻常的水汽条件，因此此次降水过程降水量极大。

此外，京津冀西边太行山脉与携带水系的东风和东南风正向相交，其北边燕山山脉也与水汽通道存在交角，水汽受地形的阻挡抬升，集中在山前形成极端强降水。进程受阻、水汽充沛、地形加持造成了此次京津冀地区极端降水。

防御指南：

1.相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作；

2.停止集会，停课、停业（除特殊行业外）；

3.做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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