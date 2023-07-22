人民网记者 李彤 杜燕飞

当前，数字技术成为建设现代化农业产业体系的关键一环，正在为乡村发展、建设和治理全面赋能，推动我国乡村深刻变革。2023年中央一号文件指出，深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广。

7月20日，以“数字乡村·智汇宁夏”为主题的2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在宁夏银川举行。该论坛由人民网与宁夏回族自治区农业农村厅、宁夏回族自治区工业和信息化厅联合举办，来自政府、院校、企业等单位的100多位嘉宾参加了本次论坛，分享当前数字农业科技发展和前沿创新技术，助力乡村振兴建设。

推广数字技术 赋能农业高质量发展

宁夏回族自治区农业农村厅党组成员郑戈。人民网记者 杜燕飞摄

在论坛致辞环节，宁夏回族自治区农业农村厅党组成员郑戈表示，近年来，宁夏各级农业农村部门加快构建数字农业政策体系，推动数字技术、数字经济赋能葡萄酒、枸杞、奶牛、肉牛、滩羊和冷凉蔬菜宁夏“六特”产业，建成国家数字农业创新应用基地7个，认定全国农业农村信息化示范基地8家，建成种植业数字化园区42个，养殖业数字化园区360个，数字农业发展水平明显提升。下一步，将实施智慧农业创新示范十大工程，推进“六特”产业大数据建设，加快智慧农业技术与装备的应用和推广，打造一批全国领先的智慧农业典型应用场景，建设一批智慧农业示范基地，对农业全产业链进行数字化改造提升，探索符合宁夏实际的农业数字化发展新经验、新模式。

宁夏回族自治区工信厅党组成员、副厅长何立颖。人民网记者 杜燕飞摄

“一直以来，宁夏回族自治区工业和信息化厅充分发挥工业和信息化行业优势，以‘智慧农业’为重点，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴取得了成效。推动智慧农机加速推广普及，支持农业机械制造企业建设智慧农机平台，加快北斗导航、智能监控等设备在农业机械上的应用，培育信息消费项目，促进农产品全产业链数字化转型。”宁夏回族自治区工信厅党组成员、副厅长何立颖表示，成效取得的重要原因之一是强大的算力支撑。2022年，宁夏获批建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。乘着“东数西算”的东风，宁夏数据中心项目如雨后春笋，算力产业底座持续夯实，算力资源结构日趋完善，算力持续赋能千行百业，算力经济热潮涌动。

宁夏回族自治区科学技术厅党组成员、副厅长哈赟。人民网记者 杜燕飞摄

宁夏回族自治区科学技术厅党组成员、副厅长哈赟表示，宁夏回族自治区科学技术厅探索以现代信息技术促进宁夏“六特”产业高质量发展，以关键技术攻关、集成示范与成果转化为重点，强化应用平台载体建设和应用模式创建，赋能农业农村发展，推动乡村振兴。加强顶层设计，为数字乡村建设提供科技支撑；培育创新主体，为数字乡村建设增添科技力量；强化关键技术攻关，为农业生产插上科技翅膀；开展培训示范，为农村服务科技赋能。下一步，将把握数字化转型新机遇，实施数字赋能计划，引领带动宁夏“六特”产业高端化、绿色化、智能化、融合化发展，为乡村振兴、数字乡村建设贡献科技力量。

“一直以来，人民网立足媒体主业，对数字乡村建设，以及乡村振兴倾注了大量的热情和资源。”人民网负责人表示，未来，人民网将以新兴技术为基础，利用大数据、人工智能等新一代信息技术，加快农业农村信息化建设，提升农业生产水平，创新农业经营模式，推进医疗、教育、文化等资源进乡村。加强“人民党建云”在农村的推广运用，推动党建平台“上云”、党务村务“上网”、党员活动“上线”等方面多做探索；依托人民网打造的828企业服务平台，协助地方政府招商引资、为中小企业发展纾困解难、助力中小企业数字化转型；推进乡村文化资源的数据采集、转化和推广，将乡村风光、生产技艺、传统风俗等文化资源搬上网络云端。

发展智慧农业 助力乡村振兴建设

在论坛主旨发言环节，中国工程院院士赵春江指出，乡村治理现代化是在乡村信息基础设施不断完善的支撑下，充分利用5G、人工智能、物联网、大数据等信息技术与数字化工具，构建以知识更新、技术创新、数据驱动为一体的灵敏高效的现代乡村治理新体系的现代治理方式。当前，我国乡村数字化基础设施不断夯实，互联网+乡村建设发展迅速，乡村公共事务管理数字化进行明显，乡村公共服务数字化持续推进。但也存在着乡村治理数字化总体水平低、区域发展不平衡等问题，未来要通过以大数据为基础的数字化治理体系建设，推动形成数字化驱动的乡村治理体系，提升乡村精细化、智能化的治理能力，助力乡村全面振兴。

围绕新技术的应用，中国工程院院士喻景权表示，戈壁地区大部分都在我国西北部，存在着新鲜疏果供应短缺、自给率不高的现象。戈壁地区农民增收途径不多，落后于东部，戈壁沙漠地区土地资源丰富，但产出率低。发展戈壁设施农业要发展无土栽培技术，解决盐碱水的问题。为此，我们研发了无土栽培新技术，全程自动化，可以重复使用，节本增效。同时，研发出农用盐碱水低成本淡化技术，与普通的反渗透技术比，运行成本低，产水率高、净化率高。

围绕以信息化、智能化手段来升级农业服务，先正达集团中国MAP数字农业总经理单奕表示，MAP服务最大优势，就是线上、线下一体化服务，得益于数智技术支撑，由被动服务变为更加的主动服务，提升了服务效率。MAP技术正在逐步改变中国农业的服务模式和方式。一方面，从一粒种子到餐桌，拥有着全链条、规模巨大的农业生产应用场景；另一方面，MAP拥有线下600多家中心、4000多个农艺师，形成了线上线下一体化服务模式，让线上的数字技术真正能够落地，让线下服务数据反哺数字科技能力的提升，让农民切身体验到了数据资产和价值。

“我们以智能化综合性信息基础设施为依托，为乡村振兴夯基垒台；以构建场景化、边界化数字应用服务为重点，深度参与数字乡村建设，助力提升乡村治理水平；丰富智慧农业应用，助力乡村产业发展和农业生产现代化转型升级；积极推进乡村振兴平台等政务信息化应用落地，助力乡村建设；整合涉农数据资源，促进数据新融合。”中国电信集团农业农村事业部总裁白云东表示，下一步将依托自身研发力量，联合科研院所和生态伙伴，丰富智慧农业数字乡村的供给能力，为社会提供更多、更好的场景化应用和信息化服务。

金融活水润泽三农生态。邮储银行总行三农金融事业部副总监涂凯彪表示，近年来邮储银行加大金融科技投入，将大数据、移动互联等数字技术与自身资源相融合，应用数据要素推进三农金融发展模式变革，着力打造服务乡村振兴数字的生态银行。推进“三农”主动授信，提升业务办理效率和服务体验。推进科技赋能农村信用体系建设，通过“线上+线下”“人工+科技”“银行+政府”的方式，高效建设信用村、评定信用户，为农户普遍授信。推进乡村产业群链式服务，不断拓宽服务的深度和广度。深入推进平台合作，构建服务乡村振兴协同生态。

“当前，农业数字化发展有非常好的产业基础。农村电信基础设施方面不断优化，农民数字技能也在持续提升，农业数字化服务技术和产品也在日益成熟。智慧农业是建立在经验模型之上的专家决策系统，强调的是以智能化决策系统，配以多种多样硬件和设施，增强农业生产整个效率。”沐曦研发副总裁黄向军表示，在数据、要素驱动下农业正向智能化方向发展，数据要素进一步推动农业决策系统更加智能、更加精准化发展。智慧农业大脑核心支柱是农业大数据、人工智能，发展自主可控、高性能的算力，是解决农业数字化发展“卡脖子”问题的积极探索。

“发展智慧农业 助推乡村振兴”圆桌论坛。人民网记者 杜燕飞摄

推动农业大数据中心与算力新基建协同创新

在圆桌论坛环节，围绕“发展智慧农业 助推乡村振兴”的主题，浙江大学数字农业农村研究中心主任、农业农村部光谱检测重点实验室主任何勇，海康威视粮农行业总经理贺小龙，大北农集团名誉监事会主席、宁夏大北农董事长邢泽光，滴翠智能CEO创始人、上海工程技术大学特聘教授安浚，宁夏智慧农业产业技术协同创新中心常务主任王红艳，宁夏希望信息产业有限公司副总经理段兴涛，中润科衡（宁夏）健康产业公司CEO 张智楚进行了交流。

“农业大数据中心与算力新基建协同创新”圆桌论坛。人民网记者 杜燕飞摄

围绕“农业大数据中心与算力新基建协同创新”的主题，数字宁夏建设运营有限责任公司副总经理行飞、新大陆数字技术股份有限公司政府事业部总经理唐自翔、银川方达电子公司董事长高强文、北京中安星云联合创始人常务副总经理赵卫国、丰农控股集团CTO李宇炫、科大讯飞智慧农业部副总经理李群进行了交流。

论坛期间，还举行了“农业数字化发展水平评估模型”标准启动暨沐曦宁夏智算中心签约仪式。在宁夏回族自治区科学技术厅党组成员、副厅长哈赟，沐曦创始人、董事长兼CEO陈维良，中国信息通信研究院华东分院副总工程师、人工智能与大数据事业部主任陈俊琰，西部算力产业联盟办公室主任刘楠，兰桂骐科学技术集团副总裁王贺桥，北京中安星云联合创始人常务副总经理赵卫国的见证下，数字宁夏建设运营有限责任公司副总经理行飞与沐曦研发副总裁黄向军共同签署沐曦宁夏智算中心协议。

在优秀企业应用技术案例展示环节，西部电子商务股份有限公司副总经理王铮分享了公司利用数字科技助推乡村振兴的做法；北京易农农业科技有限公司、宁夏菜师兄农业科技有限公司相关负责人带来了数字三农的内在驱动力及综合解决方案；杭州沛澜航空科技有限公司副总经理余泽波分享了AI赋能下的无人机农田信息获取应用综合解决方案。

(责编：乔业琼、高雷)

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