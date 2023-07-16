王天乐

人民网北京7月15日电（记者王天乐）时下进入夏季用电高峰期。近日，国网北京顺义供电公司在顺义区高丽营镇开展10千伏线路带电接引流线工作。在带电接引流线任务作业中，线路接带的居民用户能“零感知”、用电“零影响”，使该地区电网运行更加稳定，确保了度夏期间百姓可靠用电。

夏季温度较高，带电作业人员需要额外穿戴绝缘防护用具，比其他户外作业体能消耗更快。每次作业后，都会汗流浃背，湿透了衣服。