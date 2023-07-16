人民网北京7月16日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，巴基斯坦恰希玛核电站5号机组（C-5）日前破土动工。这是我国自主三代核电“华龙一号”出口巴基斯坦的第3台机组，也是我国出口巴基斯坦的第7台核电机组。

据介绍，目前，中巴双方已经合作建成6台机组，每年可以为当地提供清洁电力近300亿度，相当于每年减少标准煤消耗938万吨，减少二氧化碳排放2448万吨，相当于植树造林2.1亿棵。C-5项目建成后，预计年发电量近100亿度，将进一步优化巴基斯坦能源结构，带动当地经济社会发展。

“近年来，在共建‘一带一路’倡议的引领下，我国企业积极‘走出去’开展对外投资合作，在实现自身发展的同时，也为东道国的经济社会发展和民生改善作出了积极贡献。”商务部对外投资和经济合作司司长张力日前在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示。

中电联发布的数据显示，2022年，我国主要电力企业在“一带一路”沿线国家的投资建设涉及电力投资项目16个，占电力总对外投资项目数量的66.7%；实际完成投资约19.5亿美元，占2022年中国主要电力企业对外总投资金额的57.7%。

“我国电力企业积极发挥技术、资金、人才、管理、装备等方面的综合优势，通过‘一带一路’沿线国家电力投资项目的建设，实现了区域能源在更大范围的优化配置，推动资源优势向经济优势转化，有效解决沿线地区基础设施落后等发展难题，提升能源保障水平，为当地经济社会可持续发展注入强劲动能。”中电联相关部门负责人日前在亚太电协大会新闻通气会上表示。

(责编：王震、高雷)

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