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长江干流梯级电站顶峰保供 溪洛渡水电站10年发电超5600亿度

2023年07月16日16:22 | 来源：人民网
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人民网北京7月16日电 （记者杜燕飞）今年7月以来，全国多地迎来持续性高温天气，用电需求持续攀升。记者从三峡集团获悉，溪洛渡水电站15日迎来首台机组投产发电10周年。截至7月12日，该电站累计发电5602.25亿度，相当于节约标准煤1.68亿吨，减排二氧化碳4.62亿吨，助力迎峰度夏电力保供。

溪洛渡水电站电站大坝上游面全景。赵健摄

溪洛渡水电站电站大坝上游面全景。赵健摄

当前，乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等长江干流6座梯级电站组成的世界最大清洁能源走廊形成了“六库联调”的新格局，一滴水发6次电，使长江流域水资源利用最大化。

据介绍，截至目前，6座梯级电站高峰运行机组最高达97台，最高单日发电量超9亿度，7月11日调峰量超2800万千瓦，7月12日调峰量超3200万千瓦，相当于26座120万千瓦抽水蓄能电站的调峰能力，并连续两日打破2022年2617.5万千瓦调峰量的历史纪录，发挥发电总量大、调峰能力强的作用。

远眺白鹤滩水电站。王广浩摄

远眺白鹤滩水电站。王广浩摄

与此同时，梯级电站多次调增出力。7月11日，向家坝水电站8台机组全部满发，白鹤滩水电站16台机组首次全开运行。7月12日，溪洛渡水电站、葛洲坝水电站和白鹤滩水电站全开运行，确保迎峰度夏电力保供。

三峡左岸电站。汤伟摄

三峡左岸电站。汤伟摄

“在国网、南网统一调度下，我们将持续加强长江上游流域水雨情及受电区域气温预测预报，优化控制电站水位，精益编制调度方案，加强设备运维管理，确保梯级电站应发尽发、能发多发，为受电区域及电网提供源源不断的绿色电能。”三峡集团旗下长江电力副董事长马振波说。

(责编：王震、高雷)
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