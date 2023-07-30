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台风“杜苏芮”致福建逾145万人受灾 直接经济损失30.53亿元

龙敏
2023年07月30日09:34 | 来源：中国新闻网
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原标题：台风“杜苏芮”致福建逾145万人受灾 直接经济损失30.53亿元

　　福建省防汛办29日晚间通报，截至7月29日21时，今年第5号台风“杜苏芮”已造成福建145.45万人受灾，紧急避险转移36.3万人，紧急转移安置15万人；农作物受灾面积1.08万公顷，其中绝收面积456.61公顷；倒塌房屋90间，严重损坏房屋346间，一般损坏房屋间数4571间，直接经济损失30.53亿元人民币。

　　“杜苏芮”已于28日22时离开福建省，29日11时减弱为热带低压，并停止编号。

　　7月29日，受台风影响，福建福州城区一处路段积水严重。今年第5号台风“杜苏芮”28日以强台风级登陆福建后，给福州带来强降雨。　中新社记者 张斌 摄

　　统计28日8时-29日18时累计雨量，福建有45个县的233个乡镇超过250毫米，12个县的33个乡镇超过500毫米，以涵江区白沙镇813毫米为最大，最大小时雨量为荔城区新度镇151.2毫米。福州市区、闽侯县，莆田市区、仙游县，泉州南安等地日降雨量超过1961年以来历史极值记录，莆田市区日降雨量破全省国家观测站最大日降雨量历史纪录。

　　7月29日，福建福州，救援人员在转移受淹车辆。今年第5号台风“杜苏芮”28日9时55分登陆福建后，给福州带来持续强降雨，造成福州城区多处受淹。　中新社记者 王东明 摄

　　截至7月29日19时，福建省军区、武警部队出动5206人次，车辆机械282台，船艇140艘次，各类装备器材3500件套，救助遇险人员226人，疏散人员6150人，排除积水4.3万立方。消防救援、森林消防队伍出动6319人次、设备4015台，救助遇险人员1238人，疏散人员1591人。应急部门动员社会应急力量9649人次，装备2337台，救助遇险人员1394人，疏散人员7283人，参与抢通道路、清障、城镇清淤、排涝等1056起。

　　目前，灾情还在进一步统计中。

(责编：孙红丽、杨迪)
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