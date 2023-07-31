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国家出台恢复和扩大消费20条措施 形成促进消费一揽子政策体系

人民网记者 杜燕飞
2023年07月31日19:40 | 来源：人民网
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“促消费政策不是所谓的‘掏空钱包’‘透支需求’”“持续扩大就业、促进居民增收，是提高居民消费能力、提升居民消费意愿、释放居民消费潜力的有效手段”“改善消费环境是恢复扩大消费的一个重要支撑”……

近日，《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》）经国务院同意，已由国务院办公厅转发各地方、各部门，并向社会公开发布。

7月31日，在国新办举行的恢复和扩大消费的措施国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临、工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼、商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋、文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳、市场监管总局执法稽查局局长况旭介绍了《措施》有关情况，并回答记者提问。

国新办举行恢复和扩大消费的措施国务院政策例行吹风会。图片来源：国新网

国新办举行恢复和扩大消费的措施国务院政策例行吹风会。图片来源：国新网

形成一揽子政策体系 确保促销费举措落地见效

“我们看到，上半年国内消费市场整体处在恢复过程中，餐饮、文旅、影院等线下场景快速复苏，商场、商业街重新热闹起来了，体育赛事、演唱会等也陆续恢复，常常‘一票难求’。”国家发改委副主任李春临表示，也注意到一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。《措施》将与各领域、各品类重点政策一道形成促进消费的一揽子政策体系。

在李春临看来，促进消费工作点多面广，但基本思路一以贯之，要坚持三个基本考量。一是坚持有效市场和有为政府更好结合。顺应市场规律和消费趋势，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加快建设全国统一大市场，提升服务质量，激发市场活力，释放潜在需求，着力营造推动消费升级的良好生态。

二是坚持优化供给和扩大需求更好结合。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，拓展消费新空间，打造消费新场景，丰富消费体验，以高质量供给引领和创造市场新需求。

三是坚持提质升级和创新发展更好结合。突出体现大众化、普惠性，加快城乡消费基础设施建设，完善扩大居民消费的长效机制，切实保护消费者权益，营造便利消费、放心消费环境，不断提升消费便利度、舒适度、满意度。

“按照这些原则，《措施》围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六个方面，提出20条具体政策举措，力求长短兼顾、务实有效。”李春临表示，下一步，国家发改委将会同有关方面抓好《措施》贯彻落实，确保各项政策落地见效，更好满足人民群众对高品质生活的需要。

李春临认为，居民消费是满足居民美好生活愿望的关键环节。许多领域，没有消费就没有居民生活质量的提升，居民不消费，很多愿望、需求就得不到满足。让居民开心花钱、买到心仪的商品和服务，本身就是利民生的好事。促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。政府施策更有效、更惠民，老百姓消费和福利就能同步得到提升。

“持续扩大就业、促进居民增收，是提高居民消费能力、提升居民消费意愿、释放居民消费潜力的有效手段。”李春临表示，国家发改委将聚焦重点、精准施策、激发活力，落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，推动更多低收入群体迈入中等收入行列，完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入，推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升，提高居民消费意。

多措并举 推动相关领域消费需求提升

在推动智能家电产品升级和附加值提升方面，何亚琼表示，工信部正复制推广好做法和模式，促进跨行业协作共享，促进产业链上下游中小微和大企业之间融通发展；强化数字赋能转型，建设一批智能制造示范工厂、优秀场景和5G工厂；加强数据挖掘，促进产业开放发展、良性互动。工信部正组织跨领域融合标准研制，推动产品数据跨品牌、跨企业、跨终端的互联互通，让消费者获得更加便捷的智能家电使用体验。

在释放文化和旅游消费活力方面，缪沐阳表示，下一步，文旅部要研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施，制定国内旅游品质提升行动计划，进一步丰富优质产品供给，完善旅游服务功能、规范旅游市场秩序、强化旅游安全保障。启动新一批国家文化和旅游消费示范城市、国家级旅游度假区、5A级景区、夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区的建设工作，使其成为消费促进及产业发展的重要平台和载体。推进文商旅体深度融合，创新消费场景，培育新型业态和消费模式。办好全国性的文化和旅游消费促进活动，丰富消费惠民措施，让群众得实惠、企业真受益。打造政府、商家、居民、消费者共建、共治、共享的文旅消费生态，做到近悦远来、主客共享，让更多的“头回客”变成“回头客”。

在促进大宗消费、服务消费等方面，“下一步，商务部将从绿色化、智能化、适老化发力，引导企业进行探索，更好满足老百姓对品质家居生活需要；开展好十城联动共享美食佳饮、中华美食荟等餐饮促消费活动，指导各地打造餐饮消费品牌；出台促进餐饮业高质量发展、加快生活服务数字化赋能等政策，为餐饮业发展注入新动能；进一步支持绿色智能产品消费，把老百姓所喜欢的消费热点培育得更好，增添消费动能。”徐兴锋说。

值得一提的是，目前农村地区商品消费的流通成本相对较高，服务消费供给相对缺乏，消费环境仍不尽如人意，总体消费水平相对较低。因此，加强农村消费市场建设，更好满足农村居民消费需求也是《措施》的重要内容之一。

“要持续推进农房质量安全提升工程，开展绿色产品下乡活动，鼓励和引导有条件的地区对绿色智能家电下乡、家电以旧换新、绿色建材消费予以适当补贴；推动畅通城乡商品双向流通渠道，完善县乡村三级快递物流配送体系；建设村级寄递物流综合服务站，在有条件的乡村布设智能快件箱，增加农村零售网点密度，逐步降低物流配送成本。”李春临表示，推动特色产品进城，实施文化产业赋能乡村振兴计划，提升乡村文旅设施效能，支持经营主体开发多样化产品业态，建设改造一批乡镇商贸中心、集贸市场、农村新型便民商店，推动重点商贸街巷的改造升级，补齐农产品仓储保鲜冷链物流设施短板。

营造放心消费环境 推动消费提质扩容

“我们每一个人都是消费者，改善消费环境是恢复扩大消费的一个重要支撑。”况旭表示，作为消费者权益保护工作的牵头部门，市场监管总局着力营造放心的消费环境，推动消费提质扩容。

在完善法规机制方面，况旭表示，市场监管总局制修订了《网络交易监督管理办法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》《互联网广告管理办法》《合同行政监督管理办法》等一系列规章制度，整体推动构筑消费环境协同监管格局；出台规范指引、开展行政指导、实施缺陷产品召回，指导家电、汽车、免税、盲盒、电商等新兴领域改善售后服务，提振消费信心。

“在加强监管执法方面，市场监管部门持续推进民生领域‘铁拳’行动，严厉打击食品非法添加、产品假冒伪劣、‘神医神药’广告、医疗美容乱象等群众反映强烈的问题。今年以来，已经查办民生领域案件35万余件。”况旭介绍，先后开展了百家电商平台点亮、儿童和学生用品安全守护、乳制品质量提升、餐饮质量提升等专项行动，提升群众日常消费的满意度。今年市场监管总局还将推动形成消费-评价-监管的闭环，引导经营者提升诚信守法意识和商品服务质量。

在增强消费者获得感方面，据况旭介绍，市场监管总局会同26个部门指导各行业各地区提升消费环境的软实力，在全国范围打造了一大批放心商店、放心市场、放心街区、放心景区、放心乡村以及“满意消费长三角”等区域品牌，拉动城乡消费。探索放心消费主体信用资产转化，用金融“放心贷”提升实体经济和小微企业的获得感。持续推广线下无理由退货、本地购物异地退、先行垫付急速退，全国已有65.4万家实体店退货约53.8亿元。完善全国12315平台在线纠纷和解机制，推动13.2万家企业入驻平台，促使16.5%的消费纠纷直接在源头化解。开展食品安全“你点我检”服务惠民生活动，已有超过6000万人次参与点检活动，抽检量接近32万批次，搭建了服务惠民的“连心桥”。

(责编：孙红丽、吕骞)
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