刘园园

原标题：国家发改委：17项举措促民间投资回暖

【强信心 开新局】

7月24日，国家发展改革委对外发布《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》（以下简称《通知》），并召开专题新闻发布会对促进民间投资有关情况进行介绍。

“去年以来，民间投资增长面临较大困难和下行压力。2022年民间投资增长0.9%，占整体投资比重为54.2%。今年上半年，民间投资增速和占整体投资比重都有所下降。”谈及《通知》出台的背景，国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三说。

罗国三介绍，为推动民间投资高质量发展，《通知》从明确工作目标、聚焦重点领域、健全保障机制、营造良好环境4个方面，提出了17项有针对性的具体措施。

今年民间投资增长承压

“今年以来，民间投资增长确实承受较大压力。”国家发展改革委固定资产投资司副司长、一级巡视员韩志峰指出，当前民间投资结构持续优化，一些领域民间投资显现了不少亮点。

据介绍，今年上半年，除房地产开发以外的民间投资同比增长9.4%，增速比全部投资高5.6个百分点；制造业民间投资增长8.4%，比制造业整体投资高出2.4个百分点，特别是清洁能源、电动汽车等领域民间投资比较活跃；基础设施民间投资增长15.6%，比基础设施整体投资高出8.4个百分点，呈现出较强的投资信心和投资动力。

韩志峰分析，当前民间投资主要面临以下几方面问题：从投资信心看，受需求不足等问题影响，有的企业信心尚未完全恢复；从投资方向看，传统行业的增长空间受限，而对新兴行业，有的民营企业看不清、把不准发展趋势，投资方向不明；从准入门槛看，有些民营企业参与投资意愿较强的项目，还存在一些不合理的门槛限制；从要素获取看，民营企业融资难、融资贵的问题仍然存在，有的民间投资项目还受到用地、用能等关键要素制约等。

支持民间资本参与重大项目

“针对民间投资面临的不敢投、不会投、不能投等问题，《通知》提出了相应的政策措施。”韩志峰说。

记者注意到，在聚焦重点领域，支持民间资本参与重大项目方面，《通知》提出，明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业。国家发展改革委将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；组织梳理相关细分行业的发展规划、产业政策、投资管理要求、财政金融支持政策等，向社会公开发布，帮助民营企业更好进行投资决策。

《通知》还提出，全面梳理吸引民间资本项目清单。各省级发展改革委要从国家重大工程和补短板项目中，认真选取投资回报机制明确、投资收益水平较好、适合向民间资本推介的项目，形成拟向民间资本推介的重大项目清单。

韩志峰还介绍，针对要素获取困难问题，将建立全国重点民间投资项目库，引导有关方面加大融资支持和要素保障；针对存在准入门槛问题，将搭建民间投资问题反映和解决渠道，努力从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。

(责编：杨曦、陈键)

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