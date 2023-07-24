人民网记者 车柯蒙

盛夏时节，瓜果飘香，皮薄瓤酥、甘甜多汁的西瓜喜获丰收，不仅甜了老百姓的舌尖，也成为了村民的致富产业。从西瓜的育种、种植到销售，税费支持政策精准“滴灌”，助力农业兴旺发展、农民致富增收。

今年，合肥市场上的新品种“中蜜1号”味美香甜，受到市民欢迎。作为丰乐种业和中国农业科学院郑州果蔬研究所合作选育的西瓜新品种，“中蜜1号”具有抗裂、糖度高等特性，在安徽、山东、河南等多地育种推广。

“各类育种、助农税收优惠政策，为良种供应、配种、试验示范、技术改良和科研创新增底气。”谈及西瓜的育种推广工作，丰乐种业财务负责人杨念龙表示，2020年以来，企业共享受了育种相关税费优惠减免共计3300万余元，税收优惠鼓励企业不断投入育种研发。

近日，安徽省合肥市庐江县金牛镇第四届西瓜采摘文化节火热开幕，“金牛大西瓜”已经成为当地农民增收致富的新亮点。

庐江千万家农业服务有限公司是位于金牛镇山南村一家专门从事瓜果种植和销售的企业，公司下设1个合作社，6个家庭农场，带动当地79户村民就近就业，人均年增收近2万元。

“税务干部上门辅导，讲解税收优惠政策，解决涉税问题，帮助我们把优惠享受到位，让我们在发展的道路上更有动力。”公司总经理王宗兵表示。

记者了解到，当地税务部门主动联系农产品外销公司、电商平台、协会等，帮助瓜农建立了线上线下一体，内外联动的西瓜供销网络，让当地的西瓜走进大超市、大市场，让西瓜产销信息互通。

如今，庐江县金牛、石头两镇西瓜种植面积达5000多亩，西瓜产量在4000万斤以上，产值达5000万元。西瓜已成为当地乡村振兴的主产业之一，带动了一大批村民在家门口就业。

天还未亮，合肥周谷堆市场就汇聚了络绎不绝的往来商户，一车车的西瓜在这里卸货搬运，分送到了各处西瓜销售点。

“税收大数据有效帮助我们解决了西瓜滞销的问题。”合肥市瑶海区元存西瓜商行的财务负责人张厚英表示。

记者了解到，元存西瓜商行是周谷堆市场内一家新成立的西瓜专营商户，由于是第一年从事西瓜销售，元存西瓜商行手上可用的销售渠道有限，西瓜销售成了难题。

当地税务部门第一时间联系周谷堆市场水果部，运用税收大数据为有需要的农户对接零售商、批发商30余家，畅通了西瓜销路。

在我国各地，税务部门聚焦涉农企业涉税需求，充分运用“线上+线下”相结合方式，稳步提升税收大数据助农效能，通过以税兴农、以税助农、以税惠农，农业增效、农民增收的效果正显现。

(责编：罗知之、吕骞)

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