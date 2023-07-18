上半年重要数据发布，当前经济形势怎么看？
中国经济半年报17日发布：国内生产总值（GDP）593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。
如何看待这份半年报？“新华视点”记者对关键数据进行了梳理。
GDP同比增长5.5%：经济增长整体回升
上半年，中国GDP同比增长5.5%，快于去年全年3%的经济增速，也快于疫情三年年均4.5%的增速。分季度看，一季度GDP同比增长4.5%，二季度增长6.3%。从环比看，二季度GDP增长0.8%。
国家统计局新闻发言人付凌晖当日在国新办发布会上表示，5.5%的经济增长在全球范围内是较快增速。从主要经济体已经发布的数据来看，一季度，美国、欧元区、日本、巴西GDP同比分别增长1.8%、1%、1.9%、4%，即便考虑到二季度的情况，上半年总体中国经济增速在主要经济体当中仍然是较快的。
付凌晖表示，尽管外部环境更趋复杂严峻，国内经济发展也面临压力，但随着促进发展的积极因素累积增多，经济有望继续恢复向好。
社会消费品零售总额同比增长8.2%：消费对经济增长拉动明显增强
上半年，社会消费品零售总额同比增长8.2%，保持较快增长；最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，明显高于去年。
服务消费增长较快，出行类和接触型消费增势较好。上半年，全国居民人均服务性消费支出同比增长12.7%，全国餐饮收入同比增长21.4%，营业性客运量同比增长56.3%。
消费新动能发展壮大，绿色消费、数字化消费扩大。上半年，新能源乘用车销售量超过300万辆，同比增长37.3%；实物商品网上零售额同比增长10.8%。
国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室主任杨光普表示，下阶段，应千方百计增加城乡居民收入以增强消费能力，同时提升供给质量，优化消费环境，培育壮大新兴消费，进一步释放消费潜力。
固定资产投资同比增长3.8%：投资结构继续优化
上半年，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%，其中基础设施投资、制造业投资分别增长7.2%和6%。
以高技术产业和技术服务为代表的创新投资持续增加，对投资增长的支撑作用增强。上半年，高技术产业投资同比增长12.5%，明显快于全部投资增长。
付凌晖表示，今年以来，受到房地产市场调整影响，固定资产投资增速有所放缓，但各地区、各部门积极扩大有效投资，优化投资结构，固定资产投资继续保持增长。
“下阶段，要继续发挥政府投资和政策激励引导作用，有效带动激发民间投资，持续优化投资结构，提升投资效益，推动经济高质量发展。”付凌晖说。
外贸同比增长2.1%：贸易规模创历史同期新高
上半年，货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%，规模在历史同期首次突破20万亿元。其中出口同比增长3.7%、进口同比下降0.1%。
海关总署统计分析司司长吕大良表示，面对复杂严峻的外部环境，上半年我国外贸进出口顶住了压力、稳住了规模、提升了质量，总体符合预期。
关于下半年外贸走势，吕大良说，外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。“随着一系列政策措施持续发力，我们有信心、有基础、有条件实现进出口促稳提质目标。”
全国规上工业增加值同比增长3.8%：工业生产稳步恢复
上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比一季度加快0.8个百分点。在41个工业大类行业中，有26个行业实现增长，增长面达到63.4%。
工业生产技术密集程度持续提高。上半年，装备制造业增加值同比增长6.5%，高于规模以上工业增速2.7个百分点，对全部规模以上工业增长的贡献率达到53.9%。
工业生产持续恢复为企业盈利改善奠定基础。1至5月份，规上工业利润降幅比1至4月份收窄1.8个百分点，连续3个月改善。
“当前工业生产稳步恢复，发展质量继续提升，但工业产销衔接水平还有待进一步提高。”付凌晖说，随着经济恢复向好，市场需求扩大，创新发展动力增强，促进工业发展政策措施落地见效，工业经济恢复基础将不断巩固，工业企业盈利状况有望继续改善。
CPI同比上涨0.7%：物价涨幅阶段性回落
上半年，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，低于去年同期1.7%的涨幅，其中3至6月份涨幅连续处于1%以下的低位。
业内人士分析，供需恢复时间差是今年CPI低位运行的主要原因。
“经济社会全面恢复常态化运行后，国内生产加快恢复，但需求受收入分配分化、收入预期不稳等因素制约，恢复仍显滞后。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。
付凌晖表示，尽管目前价格阶段性处于低位，但从经济增长、货币供应等相关指标看，中国经济都不符合通货紧缩的情况。随着经济恢复向好、市场需求逐步扩大、经济循环畅通，供求关系将逐步改善，加之去年同期高基数因素逐步消除，价格涨幅会逐步回归合理水平。
PPI同比下降3.1%：同比降幅有望收窄
受国际大宗商品价格波动及上年同期对比基数较高等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）持续下行，降幅连月扩大。上半年，PPI同比下降3.1%，其中6月份同比下降5.4%。
加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造；继续推动新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动；开展家电换新、购车补贴等促消费活动……近期，各方推出一系列措施，激活企业发展内生动力，推动工业品价格合理回升。
中国社会科学院工业经济研究所研究员李钢分析，PPI主要受国际市场变化影响，与CPI波动并不完全同步，保持其波动幅度处在相对合理的水平，有利于上下游行业协调发展。近期，稳工业政策持续出台，其中一些正在落地见效，叠加基数效应减弱，下半年PPI同比降幅有望收窄。
全国城镇调查失业率平均值为5.3%：就业形势总体稳定
上半年，全国城镇新增就业678万人，同比增加24万人；全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点。
6月份，25岁至59岁城镇劳动力失业率为4.1%，低于疫情前2019年同期的水平，就业基本盘保持稳定。城镇外来农业户籍劳动力失业率为4.9%，处于今年以来较低水平。
“随着经济恢复向好，稳就业政策持续显效，劳动力市场趋于活跃，就业形势总体改善。”付凌晖说。
杨光普表示，受外部环境复杂多变等因素影响，就业总量压力和结构性问题依然存在，青年人“求职难”和部分行业“招工难”并存，稳就业需要持续加力，特别是要通过稳增长实现稳就业。
近日，陕西、江苏、四川等地出台促就业政策，释放稳就业特别是稳高校毕业生等青年就业的积极信号。付凌晖表示，随着经济持续恢复，用工需求继续扩大，加之稳就业政策持续显效，就业形势有望保持总体稳定。
新华社北京7月17日电
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