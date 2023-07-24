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助力人与自然和谐共生 丰田探索可持续发展新路径

2023年07月24日18:35 | 来源：人民网
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人民网北京7月24日电 （焦磊）当前，以“双碳”为导向践行绿色发展已经成为全球共识。脱碳、零碳等技术创新作为节能减碳的支撑和关键驱动力，已成为各行业企业重要的战略选项。

交通运输业是碳排放“大户”，通过全方位绿色发展节能减碳，对助力实现“双碳”目标具有重要意义。为实现绿色发展目标，汽车产业链需要全面加速低碳转型，实现从上游原材料到车辆制造、从汽车使用到报废回收等全生命周期碳减排。在汽车产业链之外，通过探索其他不同形式的社会公益活动，也成为许多车企助力可持续发展的重要路径。

日前，“礼·山溪”丰田隆化可持续发展乡村项目二期在隆化县黄土梁南沟正式启动。这是丰田于2019年与中华环境保护基金会携手启动一期项目以来，推行的又一生态环保项目。项目从解决突出生态环境问题入手，倡导“加快实施生物多样性保护”的号召，在借鉴里山模式的同时，各取所长、点面结合、标本兼治，完成村落系统整治，助力实现“人与自然和谐共生”。

据介绍，“里山模式”是指涵盖村落及其周围环境的整体地景，包括诸如次生林、草地、稻田、果园、菜地、沟渠、池塘等多元土地利用的农业生产地景，以及由此形成的富有地域特色的农耕文化，是一个人与自然复合的农村生态系统。

通过水系整治，溪流边自然环境有了显著改善。人民网 焦磊摄

通过水系整治，溪流边自然环境有了显著改善。人民网 焦磊摄

美人蕉改善水质、睡莲重出淤泥、野生动物脚印重现溪滩、萤火虫再次闪烁山谷……立项四年来，丰田因地因时制宜、分区分类施策，从地势、土壤、水系、植被、生物、人居等方面进行综合考量，挖掘生态保护修复的解决方案。截至2022年底，当地自然环境与基础性建设明显提升，已受损生态系统得到恢复。通过水系整治，溪流可满足沿岸植被浇灌、动物饮水、井水直饮等全部用水需求，人与自然和谐共生的环境初见成效。

长期以来，在汽车生产制造之外，丰田持续致力于可持续公益事业，在改善当地环境的同时，也形成了社会带动和经济效应。

人居环境提升是实现人与自然和谐共生的重要组成部分。丰田不仅重视保护当地的传统民居，还致力于推动低碳民居的改造。通过改建和新建的方式，丰田在当地打造了自然学校和3栋“低碳、绿色”生态民居，民居利用能源储存技术，通过融入太阳能面板和智能能源管理系统，可以提高能源利用效率。此外，清华长庚医院的医护人员作为志愿者，携清华丰田联合研究院——5G智能移动医院为当地村民展开了义诊活动，提供上车即就诊和便捷的可移动医疗普惠服务。

村民在5G智能移动医院就诊。人民网 焦磊摄

村民在5G智能移动医院就诊。人民网 焦磊摄

良好的生态环境一头关系着人民群众的生活质量,一头连着经济产业的高质量发展，既是人民生活幸福的重要支撑,又是绿色产业发展的增长点。在南沟，野生树莓是当地的常见作物。通过与中国林业科学研究院和北京市农林科学院合作，丰田多次考察，决定在当地种植树莓作为经济作物，由此在可以发挥树莓固碳固硫的作用，同时提高土壤理化性质与肥力。

通过引进科学种植技术和优质种苗、减少农药和化肥的使用、提高产量和品质，当地已实现百亩树莓自产自销。据介绍，每百亩树莓每年可释放氧气180吨，吸收二氧化碳243吨，相当于180辆汽车的尾气排放量，并由此初步构建绿色低碳循环经济体系。此外，丰田还将引入有机农业和生态养殖的理念，帮助村民实施可持续的农业经营，积极探索农业与旅游结合的发展模式，让村民从中获得经济收益。

长期以来，丰田积极开展各项环境保护公益活动。自2001年起，丰田在“丰宁植树”项目中累计植树600万余棵；2013年起，丰田启动“种子力量环保行动”项目，搭建环保公益平台，累计覆盖了超过2亿人……

多年来，在践行跨国车企社会责任的同时，丰田探求以更多方式助力社会可持续发展。通过加强生物多样性保护、推动生态农业发展、促进低碳民居改造和开展自然教育活动，丰田吸引了更多的人参与到守护自然和乡村改造的事业中，为实现“双碳”、加快推进人与自然和谐共生的现代化持续贡献力量。

(责编：罗知之、吕骞)
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