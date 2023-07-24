人民网北京7月24日电 （栗翘楚、韩鑫）近日，记者在轻工业百强企业高峰论坛上获悉，2022年，轻工100强企业的营业收入合计3.6万亿元，占轻工业的14.8%；利润总额3436亿元，占轻工业的22.5%，百强企业利润率达到9.5%，有力支撑我国轻工业经济实现稳增长。

作为民生消费品产业，轻工业始终以人民美好生活需要为目标，创新发展稳步前行。2022年，轻工业营业收入24万亿元，同比增长5.4%；实现利润1.5万亿元，同比增长8.2%，利润增速高于全国制造业21.6个百分点。今年前5个月，轻工业营业收入8.6万亿元，实现利润4506亿，商品出口3753亿美元，持续领先全国工业，为国民经济稳增长做出积极贡献。

“轻工业作为我国传统优势产业和重要民生产业，面对日益复杂严峻的国际环境，必须加快完善科技创新体系，以高质量供给引领和创造新需求。”工信部消费品工业司司长何亚琼表示，当前，我国轻工业整体创新能力仍不强，部分关键核心技术、材料仍受制于人，要加快构建以企业为主体、市场为导向、政产学研用深度结合的轻工业创新体系，加强企业创新创业服务。希望百强企业加强战略前沿技术布局，聚焦行业共性关键技术，进一步强化技术研发力量，加大研发投入，推广先进技术装备应用，积极创建创新平台型企业。

“世界一流轻工企业应该具有以下特征：一是市场规模领先，能够全球化配置生产要素和市场资源；二是品牌价值突出，具有全球化认可度和核心溢价能力；三是创新驱动强劲，能够引领行业前进方向和构建先进科技策源地；四是社会责任担当，在绿色低碳和社会公益方面赢得社会认可和公众赞誉。”中国轻工业联合会会长张崇和介绍，目前，轻工业200多种产品产量世界第一，家电、家具、皮革等行业出口占全球市场份额的40%，科技百强企业363项科技成果国际领先，发明专利数量累计超过19万件。这些都为探索轻工世界一流指标体系奠定了基础。轻工百强要领航轻工企业，探索建立适应消费品行业特征、能够进行国际化比较的世界一流企业的指标体系，为轻工优势企业迈向世界一流提供指标指南。

(责编：罗知之、吕骞)

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