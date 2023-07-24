人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2022年我国轻工百强企业营收达3.6万亿元

2023年07月24日18:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月24日电 （栗翘楚、韩鑫）近日，记者在轻工业百强企业高峰论坛上获悉，2022年，轻工100强企业的营业收入合计3.6万亿元，占轻工业的14.8%；利润总额3436亿元，占轻工业的22.5%，百强企业利润率达到9.5%，有力支撑我国轻工业经济实现稳增长。

作为民生消费品产业，轻工业始终以人民美好生活需要为目标，创新发展稳步前行。2022年，轻工业营业收入24万亿元，同比增长5.4%；实现利润1.5万亿元，同比增长8.2%，利润增速高于全国制造业21.6个百分点。今年前5个月，轻工业营业收入8.6万亿元，实现利润4506亿，商品出口3753亿美元，持续领先全国工业，为国民经济稳增长做出积极贡献。

“轻工业作为我国传统优势产业和重要民生产业，面对日益复杂严峻的国际环境，必须加快完善科技创新体系，以高质量供给引领和创造新需求。”工信部消费品工业司司长何亚琼表示，当前，我国轻工业整体创新能力仍不强，部分关键核心技术、材料仍受制于人，要加快构建以企业为主体、市场为导向、政产学研用深度结合的轻工业创新体系，加强企业创新创业服务。希望百强企业加强战略前沿技术布局，聚焦行业共性关键技术，进一步强化技术研发力量，加大研发投入，推广先进技术装备应用，积极创建创新平台型企业。

“世界一流轻工企业应该具有以下特征：一是市场规模领先，能够全球化配置生产要素和市场资源；二是品牌价值突出，具有全球化认可度和核心溢价能力；三是创新驱动强劲，能够引领行业前进方向和构建先进科技策源地；四是社会责任担当，在绿色低碳和社会公益方面赢得社会认可和公众赞誉。”中国轻工业联合会会长张崇和介绍，目前，轻工业200多种产品产量世界第一，家电、家具、皮革等行业出口占全球市场份额的40%，科技百强企业363项科技成果国际领先，发明专利数量累计超过19万件。这些都为探索轻工世界一流指标体系奠定了基础。轻工百强要领航轻工企业，探索建立适应消费品行业特征、能够进行国际化比较的世界一流企业的指标体系，为轻工优势企业迈向世界一流提供指标指南。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年我国轻工百强企业营收达3.6万亿元
　　人民网北京7月24日电 （栗翘楚、韩鑫）近日，记者在轻工业百强企业高峰论坛上获悉，2022年，轻工100强企业的营业收入合计3.6万亿元，占轻工业的14.8%；利润总额3436亿元，占轻工业的22.5%，百强企业利润率达到9.5%，有力支撑我国轻工业经济实现稳增长。 作为民生消费品产业，轻工业始终以人民美好生活需要为目标，创新发展稳步前行。…
助力核电发展铀资源需求 我国北方砂岩铀矿勘查资源量稳步增长
　　人民网北京7月24日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，当前我国北方沉积盆地砂岩铀矿勘查项目资源量稳步增长，实现了天然铀产能由南方硬岩向北方砂岩的战略转移，夯实了国内铀资源保障基础，为我国在“双碳”目标下发展核电起到了“压舱石”的作用。 中核集团铀矿勘探现场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部