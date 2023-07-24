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助力核电发展铀资源需求 我国北方砂岩铀矿勘查资源量稳步增长

2023年07月24日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京7月24日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，当前我国北方沉积盆地砂岩铀矿勘查项目资源量稳步增长，实现了天然铀产能由南方硬岩向北方砂岩的战略转移，夯实了国内铀资源保障基础，为我国在“双碳”目标下发展核电起到了“压舱石”的作用。

中核集团铀矿勘探现场。受访者供图

中核集团铀矿勘探现场。受访者供图

据中核集团介绍，鄂尔多斯盆地已发现铀矿找矿新层位，在白垩系地层取得新突破；特拉敖包和新庄地区发现新矿产地，通过详查有望形成大型铀矿床。此外，伊犁盆地、松辽盆地，二连盆地铀矿找矿也取得新的进展，新增铀矿资源创历史新高。

专家认为，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用。天然铀的供应链安全对核工业健康发展和“双碳”目标的实现具有重要意义。

“10年来，我国新增的铀矿资源量占开展铀矿勘探以来查明总量的1/3，其中优质可采资源量占比超过70%；建立了‘砂岩铀矿叠合复成因’理论，完善了热点铀成矿理论，有效指导了我国铀矿找矿突破；形成了‘天—空—地—深’一体化勘查技术体系，具备了每年100万米的综合勘查能力，向地球深部进军、向沙漠高原进军的能力不断增强。”中国核工业地质局局长陈军利表示，据核工业北京地质研究院预测，我国铀资源总量超过280万吨，显示我国铀矿资源潜力巨大；铀矿找矿的不断突破，证明加大投入后优质资源“找得到、采得出”，进一步提振了立足国内保障铀资源供应的信心。

(责编：罗知之、吕骞)
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