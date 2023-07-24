人民网北京7月24日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）民间投资是扩大有效投资、扎实稳住经济不可或缺的重要环节。为持续增强民间投资意愿和能力，推动民间投资高质量发展，近日，国家发展改革委发布《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作 努力调动民间投资积极性的通知》（以下简称《通知》）。

24日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，对《通知》中的相关政策情况进行介绍，国家发展改革委固定资产投资司有关负责人出席。

记者在会上了解到，此次国家发展改革委制定印发的《通知》意义重大，提出了促进民间投资工作的具体政策措施和工作任务。具体到文件内容来看，《通知》从明确工作目标、聚焦重点领域、健全保障机制、营造良好环境4个方面，提出了17项有针对性的具体措施。

“这4方面措施，都是在坚持问题导向、深入开展调研、广泛听取意见的基础上，形成的具体政策举措和工作任务。”国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三表示，国家发展改革委将积极会同各有关方面，尽快使相关措施落到实处、见到实效。

解决民间投资不敢投、不会投、不能投等问题

“今年以来，民间投资增长承受较大压力。”国家发展改革委固定资产投资司副司长、一级巡视员韩志峰认为，要辩证看待民间投资形势。

韩志峰表示，当前民间投资结构持续优化，一些领域民间投资显现了不少亮点。

今年上半年，除房地产开发以外的民间投资同比增长9.4%，增速比全部投资高5.6个百分点；制造业民间投资增长8.4%，比制造业整体投资高出2.4个百分点，特别是清洁能源、电动汽车等领域民间投资比较活跃；基础设施民间投资增长15.6%，比基础设施整体投资高出8.4个百分点，呈现出较强的投资信心和投资动力。

“同时，我们也清醒认识到，当前民间投资也面临投资信心尚未完全恢复、投资方向不明、部分项目准入门槛不合理等问题。”韩志峰称，针对民间投资面临的不敢投、不会投、不能投等问题，《通知》提出了相应的政策措施。

针对投资方向不明问题，国家发展改革委将明确一批鼓励民间投资参与的重点细分行业，全面梳理吸引民间资本参与的项目清单，加大项目推介力度，鼓励民间投资积极参与。

针对要素获取困难问题，将建立全国重点民间投资项目库，引导有关方面加大融资支持和要素保障。

针对存在准入门槛问题，将搭建民间投资问题反映和解决渠道，努力从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。

创新促进民间投资举措

“此次《通知》定位于出实招、办实事、见实效，着力把促进民间投资已经出台的政策措施落到实处，切实增加民营企业和民营企业家获得感。”据罗国三介绍，《通知》在项目推介、要素保障、问题反映、工作考核等方面，提出了一系列创新举措。

在项目推介上，推出“三清单一平台”。《通知》提出，各地方要全面梳理国家重大工程和补短板项目、重点产业链供应链项目、完全使用者付费的特许经营项目等3类项目清单，搭建1个统一的向民间资本推介项目平台，通过项目推介会和平台等公开发布项目信息，帮助民间资本更好了解和参与项目实施。

在要素保障上，建立“一库一机制”。《通知》提出，要建立全国重点民间投资项目库，协调加强重点民间投资项目的融资和要素保障。同时，充分发挥前不久国家发展改革委与7家金融机构建立的投贷联动机制作用，优化对民间投资项目的融资支持。

在问题反映上，搭建线上线下相结合的沟通渠道。《通知》提出，要搭建民间投资问题反映和解决渠道，线上建立民间投资问题反映专栏，线下明确一批定点联系的民营企业，定期开展民间投资深度问卷调查，形成问题线索“收集—反馈—解决”的闭环管理机制。

在工作考核上，做到督导激励统筹推进。《通知》提出，建立促进民间投资工作调度评估机制，同时，国家发展改革委准备设立中央预算内投资促进民间投资引导专项，努力完善有利于民间投资的良好环境，充分调动各地促进民间投资工作的积极性。

推动民间投资政策加快落实

“当前，民营企业、社会媒体等普遍都在关注政策落实问题，我们也很重视怎么把政策落实到位。”罗国三表示，国家发展改革委坚持把《通知》起草工作和措施落实工作同步谋划、同步部署、同步推进。目前，部分措施已取得一定工作成效。

一是完善融资支持。7月7日，国家发展改革委与7家银行建立投贷联动试点合作机制。通过在线平台与银行信贷系统的互联共享，打通向金融机构共享项目信息渠道，支撑金融机构实现高效审贷，提升项目全过程监管的精准化水平，为民间投资等切实做好服务。

二是引导科学决策。今年4月，国家发展改革委印发《企业投资项目可行性研究报告编写参考大纲（2023年版）》，引导包括民营企业在内的各类企业重视项目可行性研究，加强投资项目内部决策管理，实现健康可持续发展。

三是开展项目推介。今年5月，国家发展改革委布置各地发展改革委报来总投资约3.2万亿元的2900余个准备推介给民间资本的投资项目，要求做好推介工作准备。

四是畅通反映渠道。目前，国家发展改革委已制定了搭建民间投资问题反映和解决渠道的工作方案，从问题线索收集、分析研判、办理解决、督导激励等方面提出了具体措施。

罗国三表示，下一步，国家发展改革委将积极会同有关方面，切实抓好《通知》贯彻落实，要求各地明确工作目标，有针对性地解决民营企业关心的实际困难和问题，推动相关措施落到实处，努力营造良好环境。

(责编：罗知之、吕骞)

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