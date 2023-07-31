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交通运输部：全力扩大交通有效投资 扎实推动交通运输高质量发展

2023年07月31日18:32 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行7月份例行新闻发布会，介绍上半年交通运输经济运行情况。交通运输部综合规划司副司长李传光介绍，今年以来，全国交通运输系统各项工作扎实稳步推进，交通运输经济运行呈现“持续恢复、整体好转”的特点，为推动经济回升向好提供了有力保障。具体来看：

一是货运量持续增长。上半年，完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%，其中，铁路、公路、水路、民航分别完成货运量25亿吨、190.1亿吨、44.2亿吨和328万吨，同比分别增长0.6%、7.5%、7.7%和6.4%。

二是出行量加快恢复。上半年，完成营业性客运量43.2亿人次，同比增长56.3%。全国完成城市客运量454.2亿人次，同比增长15%。完成高速公路小客车出行量117.8亿人次，同比增长39%，规模已明显超过疫情前同期水平。

三是港口货物吞吐量较快增长。上半年，完成港口货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%，其中，内、外贸吞吐量同比分别增长7.6%和8.9%。集装箱吞吐量保持增长、完成1.5亿标箱，同比增长4.8%。

四是交通投资高位运行。上半年，完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1%。分方式看，铁路完成投资3049亿元，同比增长6.9%；公路完成投资13830亿元，同比增长8.9%，其中，高速公路、普通国省道、农村公路同比分别增长7.5%、13.6%和9.8%；水路完成投资936亿元，同比增长26.7%；民航完成投资462亿元，同比增长0.2%。

下一步，交通运输部将认真落实推动经济持续回升向好各项政策措施，毫不放松抓好交通运输安全稳定工作，切实保障物流供应链稳定畅通，落实加快建设交通强国具体任务，深入推进全球交通合作，全力扩大交通有效投资，扎实推动交通运输高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)
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