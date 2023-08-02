人民网记者 杜燕飞

日前，受今年第5号台风“杜苏芮”影响，我国多个省份遭遇极端强降雨天气，特别是北京、天津、河北等地部分地区出现暴雨到大暴雨，给当地居民生活造成了严重影响。为保障人民群众生命财产安全，多地多部门启动应急响应，开展防汛救灾工作。与此同时，多家央企闻“汛”令而动，保供电、保通讯、保油气供应，合力撑起汛期“安全伞”。

暴雨来袭，国家电网有限公司第一时间启动防汛应急响应，合理安排电网运行方式，加强运维值守及监测监控，迅速调集人员物资开展应急抢修，多措并举保障电网安全稳定运行和电力可靠供应。国网北京电力安排11776名保障人员保障北京电网安全稳定运行和广大市民可靠供电。针对房山、门头沟等局部地区供电严峻形势，国网北京电力及时调派专业抢修人员，携带小型发电机、照明灯组、充电方舱、卫星通信车、卫星电话等装备赶赴现场支援，根据天气、道路修复等实际情况开展抢修工作。在台风“杜苏芮”登陆之前，南方电网广东电网潮州、汕头、揭阳、梅州、汕尾供电局累计开展防风防汛特巡特维479次，对6000多回输配电线路、2700多个变电站开展隐患排查，确保电网安全稳定运行和可靠供电。

与此同时，为保障能源电力供应，国家能源集团要求全面落实防汛救灾责任制，压实主体责任，明确责任部门，将责任覆盖到企业每一个基层单位和工程项目，落实到每一个岗位。暴雨期间，中国华电河北水电公司值班人员密切关注电力负荷变化和设备运行情况，保障机组运行安全。华能北京热电厂加强对防水排水设备设施检查维护，对重点部位，特别是雨水泵房、地下排水设施、氢站等重点区域开展全面巡检，确保排水通畅，确保机组稳定发电。

为保障通讯畅通，中国移动北京公司紧急调配人员、物资、应急车。截至7月31日，累计出动抢修人员5702人次、车辆2851辆次、发电油机164台次、应急车5辆，成功抢通基站近1600个，守护通信网络“生命线”。北京联通组织房山、门头沟属地网格与中国铁塔联合进行站址抢通。7月31日0点至12点，北京联通累计出动保障人员3723人次、抢修车辆402辆次、应急装备14台套、油机/抽水机236台次、其它应急物资3397件套，共调度应急车10辆、卫星电话9部。中国电信北京公司、卫星公司，联合支援当地政府180部天通卫星电话投入救灾工作。截至8月1日中午，中国电信北京公司在北京房山区阎村、青龙湖、周口店等镇的信号已恢复正常。

面对暴雨来袭，确保油气稳定供应非常重要。中国石油华北地区各企业实行24小时值班值守，抗洪排涝，保证企业正常生产，保障油气资源正常供应，并协助地方开展抢险救灾工作；中国石油河北销售已累计出动保障车辆近1900台次，截至8月2日，中国石油在河北省全域内858座加油站正常营业。中国石化驻福建企业做好防台防汛各项工作，福建石油1123座加油站正常营业，确保台风期间油品资源“不断供”。中国海油北京地区各加油站及时准备防汛物资，加大对关键区域的安全管理。国家管网集团加强油气管网设施维护，做好上下游供需协调，提前安排应急队伍和应急车辆，做好应急响应。