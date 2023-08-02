人民网北京8月2日电 （焦磊）7月31日，中国—圭亚那商贸发展联合理事会高级别对话会在京举办。来自能源矿产、基础设施、交通运输、机械、信息技术、贸易等领域的中方企业代表与圭亚那政府官员进行互动交流，并同与会的圭方工商界人士对接洽谈。圭亚那总统阿里表示愿与中方加强在供应链领域的合作，鼓励圭亚那企业积极参加链博会。

中国贸促会会长任鸿斌表示，圭亚那是第一个与中国建交的英语加勒比国家，自然资源得天独厚，被誉为“加勒比粮仓”。中圭经济互补性强，2018年双方签署共建“一带一路”谅解备忘录，为两国经贸关系长足发展增添了新的动力。工商界是促进中圭务实合作的生力军和排头兵，也是中圭关系发展的建设者和受益者，希望两国企业深挖贸易增长潜力、释放投资合作动能、完善基础设施互联互通，不断加强务实合作。

圭亚那私营业委员会主席、中圭商贸发展联合理事会圭方联合主席辛格就圭贸易投资环境进行了推介。辛格表示，圭亚那具备政治稳定性高、投资者信心足、投资环境良好和投资机会多四重有利经济发展的因素。希望能够拓展两国在基础设施、农业、能源、制造业、服务业、环保等领域的合作，造福两国人民。

据介绍，为关于维护全球产业链供应链稳定畅通的重要倡议，中国贸促会将于11月28日至12月2日在北京举办首届中国国际供应链促进博览会。这是全球首个以供应链为主题的国家级展会，也是中国贸促会为全球产业链供应链稳定畅通搭建的一个交流合作公共平台。

中国国际展览中心集团有限公司董事长林舜杰在会上介绍了首届中国国际供应链促进博览会有关情况。林舜杰表示，相信通过链博会平台的交流，圭亚那企业能够更好地了解中国在智能汽车、绿色农业、清洁能源、数字科技和健康生活五大供应链和供应链服务展区各个关键环节的头部企业和上下游配套企业，从而更为精准地引入合适的中国投资者。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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