人民网北京8月2日电 （焦磊）日前，中国——格鲁吉亚经贸论坛在北京举行。本次论坛由中国贸促会和格鲁吉亚经济与可持续发展部共同主办，格鲁吉亚企业局、旅游局、国家葡萄酒局负责人分别就各自领域贸易投资机遇进行推介，来自酒水饮料、能源、基础设施建设、交通物流、投资等领域的180余名中格企业家代表进行对接洽谈。

中国贸促会会长任鸿斌表示，中国贸促会愿与格方携手，紧抓共建“一带一路”倡议与格“中间走廊”计划战略对接带来的机遇，锚定葡萄酒贸易、投资等重点领域，搭建更多高质量平台，做大做好互利共赢的蛋糕，促进两国经贸交流与合作，助力两国各自发展振兴。

格鲁吉亚总理加里巴什维利表示，格鲁吉亚积极促进运输业、基础设施建设、旅游、投资、能源、数字化等行业的发展，大力提升葡萄酒在中国的可见度。格方热烈欢迎中国企业来格发展投资，利用商业机会和优惠政策，探索中格双方新的合作领域，推动新的发展。

近年来，中格经贸合作扎实推进，双边贸易额从1992年的368万美元增至2022年的14亿美元，增长400多倍。中国连续多年成为格鲁吉亚最大的出口市场和第三大贸易伙伴。7月28日，中格双方将两国关系提升为战略伙伴关系，为推动双边关系健康稳定发展指明了方向。

中国国际展览中心集团有限公司董事长林舜杰在会上介绍了首届中国国际供应链促进博览会有关情况。他表示，链博会将以“链接世界、共创未来”为主题，选定智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链，五大链条和一个供应链服务展区作为展示重点。格鲁吉亚在国际供应链中有着重要的地位，链博会真诚的欢迎在座的格鲁吉亚政府部门、商协会和企业界的朋友积极参与。

(责编：孙红丽、吕骞)

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