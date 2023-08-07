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我国物流运行呈企稳趋好态势 为经济循环畅通提供重要支撑

人民网记者 乔雪峰
2023年08月07日15:50 | 来源：人民网
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交通物流一头连着生产，一头系着消费，是维护人民群众正常生产生活秩序、促进产业链供应链稳定、服务经济社会发展的重要基础。

2023年上半年，随着社会经济全面恢复常态化运行，我国物流需求整体呈现温和复苏。二季度上游产销有所恢复，社会去库存持续优化，物流服务供给充足能力提升，供应链各环节循环逐步畅通，社会物流成本稳中有降，为推动经济回升向好提供了有力保障。

物流运行呈企稳趋好态势

上半年全国社会物流总额超160万亿元

据中国物流与采购联合会发布数据显示，上半年，全国社会物流总额160.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，比1-5月提高0.3个百分点，二季度环比提高1.6个百分点，年内物流需求累计增长整体呈回升态势。

“综合来看，供应链上下游向常态化运行轨道回归，物流运行整体呈企稳趋好的发展状态。”中国物流与采购联合会相关负责人表示，从物流需求结构来看，工业品物流、农产品物流增速总体平稳，为社会物流总额恢复提供了有力支撑；民生消费物流实现较快增长，对社会物流总额增长的拉动明显增强。与上年同期相比，民生消费、进口、再生资源等领域物流贡献率有所提升，合计贡献率近三成，拉动社会物流总额增长1.4个百分点。

该负责人表示，从不同领域看，物流业结构分化趋势显现，主要呈现以下特点：

工业领域结构优化，物流需求升级动力明显。上半年，工业生产持续恢复，工业品物流总额同比增长3.8%，分别较前5月份和一季度加快0.2和0.8个百分点。从月度看，二季度各月累计同比分别增长3.6%、3.6%、3.8%，呈总体回升态势，其中超过六成行业物流总额实现增长，显示工业物流整体回稳的态势较为稳固。

民生消费物流恢复较快，多场景多领域同步改善。上半年，单位与居民物品物流总额同比增长10.0%，增速比一季度提高4.1个百分点。线上线下消费物流同步回升，全国实物商品网上零售额同比增长10.8%，增速比一季度加快3.5个百分点。上半年实现快递业务量超过600亿件，农村电商等重点领域消费物流连续回升。

进口物流量增长韧性较强，结构呈现分化。上半年进口物流总额8.6万亿元，按可比价格计算，同比增长13.8%，增速比一季度提高1.9个百分点。我国进口实物物流规模整体稳中有升，展现了较强的韧性。

保畅通、降成本相关政策逐步显效

物流运行成本稳中有降

上半年，随着上游需求稳步恢复，物流供给同步增量提质，加上多部门出台物流政策保畅通、降成本相关政策逐步显效，经济循环畅通有所改善，物流运行成本整体有所回落。

上半年，我国社会物流总费用8.6万亿，同比增长3.7%，增速低于同期社会物流总额、GDP增长水平。社会物流总费用与GDP的比率为14.5%，比今年一季度、2022年上半年回落0.1个和0.3个百分点。

分析称，当前我国经济增长进入动力转换期，物流运行也随之同步转型。经济增长由去年以工业推动为主，转为服务业和工业共同推动，单位GDP物流实物周转量有所下降。同时装备、高端制造物流占比持续提高，配套的产业、产品供应链也逐步向精益一体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韧性提升，产业组织协同能力和供应链韧性提升，物流运行效率相对良好，单位成本持续回落。

从社会物流总费用构成变化来看，运输费用占比比上年同期提高0.6个百分点，保管费用下降0.5个百分点，管理费用下降0.1个百分点。意味着当前物流运行逐步“由静转动”，生产、流通、消费等经济循环逐步畅通。

从上游数据来看，规模以上工业企业存货自2022年4月末持续回落，截至5月末存货增速降至0.8%，结合工业营业收入回升幅度相对偏弱情况来看，而生产未见明显扩张同时库存增速放缓，显示多数工业企业或进入去库存阶段。

从物流数据来看，物流业景气指数、中国仓储指数均显示物流仓储周转速度加快，库存水平持续回落。两项指数中反映的库存周转效率指数二季度以来均保持在扩张区间，且环比持续回升。同时平均、期末库存指数均为位于50%以下，环比持续回落。

该负责人表示，综合来看，经济循环整体趋于改善，仓储周转效率提升，但行业分化依然存在，消费、升级领域则流通周转加快库存水平较低，部分传统制造领域库存依然较高。

重点领域物流基建投资加快

为实体经济循环畅通提供重要支撑

上半年，我国物流业总收入达到6.3万亿元，同比增长5.3%，仍保持平稳较快增长。该负责人表示，随着物流需求逐步恢复，物流服务供给持续增加，同时随着产业结构升级、消费领域拓展，物流供给结构优化调整。

从结构看，运输、快递物流收入合计贡献率超过八成，有效保障上下游物流动态运转。从行业景气看，行业整体处于较高景气区间，上半年物流业景气指数平均为51.2%，明显高于上年同期水平。二季度平均超过52%，比一季度提高2个百分点。显示物流业务活动整体较为活跃，行业景气水平良好。

从重点企业情况看，物流企业经营规模保持较快的恢复性增长。上半年重点物流企业物流业务收入增速为10.0%，年内均保持较快增速。其中，供应链、快递物流业务收入增速超过18%，均高于重点企业平均水平，供应链一体化、民生消费等领域业务恢复较快，显示物流企业业务发展与上游需求恢复基本同步。

上半年，物流基础设施网络运行畅通，重点领域基建投资势头良好。国家统计局数据显示，上半年基础设施投资同比增长7.2%，其中，铁路运输业投资增长20.5%，水利管理业投资增长9.6%。上半年，由国家发展改革委审批核准的基建投资项目91个，总投资超700亿元，投向主要集中在能源、高技术、交通物流等行业。

此外，围绕重点领域和关键环节，交通运输部组织开展多项试点，山东“智慧港口建设”、江苏“‘四好农村路’高质量发展”等试点成效良好，发挥了示范带动作用。围绕“补短板”，商务部、国家邮政局等多部门着力推进县乡村三级物流配送体系建设，加强农村物流基础设施建设，建设县级寄递物流公共配送中心和村级寄递物流综合服务站，上半年我国农村地区快递的收投量已经超过200亿件，较去年同期增长了30%以上。综合来看，物流多领域基建建设持续加快，为实体经济循环畅通提供了重要支撑。

“从全年来看，支撑物流稳定恢复的有利条件依然较多，物流需求有望继续扩大。” 该负责人表示，随着下半年国家提出的进一步扩大内需举措，提振汽车、电子产品、家居等领域，整治乱收费、鼓励促进民营经济发展，建设现代化产业体系，加强民生保障等系列发展方向的明确定位，同时结合物流产业具有巨大的潜力和良好的韧性，社会物流需求长期向好的趋势将更明显。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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