原标题：厄尔尼诺与气变交织“烤”验2023

今年6月以来，赤道中东太平洋海表温度明显上升，目前已进入厄尔尼诺状态，全球多地遭遇高温天气。由于今年厄尔尼诺现象出现较早，发展空间大，如发展成强厄尔尼诺，可能会带来全球气温的新高峰。图为在泰国曼谷街头的行人（资料照片）。

新华社发（拉亨摄）

【今日视点】

◎本报记者 刘 霞

世界气象组织报告称，初步数据显示，今年6月是有记录以来最热的6月，海面温度达到新高，南极海冰面积创历史新低。6月已经悄然离去，但热浪炙烤全球的脚步并未停歇，温度计的水银柱在继续攀升，欧洲很多地区的温度已超过40℃，亚洲和北美也在接受极端高温的“烤”验。

专家指出，目前全球已进入厄尔尼诺气候模式，2023年有可能成为有记录以来最热的一年。那么，哪些因素导致今年如此炎热呢？

厄尔尼诺加剧升温

在经历了2022年创纪录的炎热夏季之后，今年，导致太平洋变暖的厄尔尼诺事件“卷土重来”，为炎热天气“火上浇油”。

厄尔尼诺是一种自然发生的气候模式，一般每2至7年发生一次，通常持续9至12个月。它与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关，影响太平洋周边地区的洋流和气流，进而给各地天气带来变化。

世界气象组织7月4日宣布，热带太平洋7年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯指出，厄尔尼诺的出现将大大增加气温纪录被打破的可能性，在世界许多地方可能会引发极端高温。

美国温度监测组织“伯克利地球”的计算结果显示，2023年成为自19世纪中期有温度记录以来最热一年的可能性高达81%。

灰尘和硫减少

大西洋的变暖可能因两种物质的减少而加剧，这两种物质是撒哈拉沙漠上空漂浮的灰尘和航运燃料中的硫气溶胶，它们通常会将海洋表面的阳光反射到空中，从而降低海洋表面的温度。

“伯克利地球”研究人员对北大西洋地区的气温进行分析后得出结论称，近几个月，撒哈拉沙漠的沙尘浓度异常低。

德国联邦气候服务中心的卡斯滕·豪斯坦认为，这是由于大西洋的信风异常微弱所致。信风指在赤道两侧，纬度约5—30度间的海洋上，北半球来自东北，南半球来自东南，全年恒常吹袭的风，为地球表面大气环流的一部分。

与此同时，国际海事组织出台了“限硫令”，规定自2020年1月1日起，船舶必须使用硫含量不超过0.5%的燃料，大幅削减了有毒硫的排放。研究人员指出，尽管这并不能完全解释目前北大西洋上空温度为何激增，但可能加剧了其严重程度。

反气旋导致高压

海洋变暖影响陆地天气模式，会在一些地方引发热浪和干旱；而在另一些地方引发暴风雨。英国雷丁大学气候科学教授理查德·艾伦形象地描述道：温度更热的大气吸收水分，并将其倾倒在其他地方。

反气旋也是导致气温上升的“罪魁祸首”之一。反气旋指中心气压比四周气压高的水平空气涡旋，也是气压系统中的高压。

艾伦指出，反气旋在陆地上空高压区持续存在，使空气下沉并变暖，融化云层，导致夏季强烈的阳光炙烤土壤，加热地面和上空的空气，而且这些热浪会“滞留”数周。

雷丁大学气候科学家汉娜·克拉克表示，在欧洲，“从非洲传入的热空气保持不变，高压条件已经稳定，这意味着温暖的海洋、陆地和空气中的热量继续增加。”

气候变化不容忽视

政府间气候变化专门委员会（IPCC）在今年的报告中称，自20世纪50年代以来，气候变化使致命的热浪“在大多数陆地地区出现得更加频繁且更加强烈”。

法国皮埃尔·西蒙·拉普拉斯气候研究所所长罗伯特·沃塔德表示，“6月的热浪不是单一现象，而是同时发生的几种现象之一。这些气候现象都因气候变化而得到加强。”

全球气温升高会使热浪持续时间更长、强度更大。英国萨塞克斯大学气候变化高级讲师梅丽莎·拉曾比表示，人类正在从正常气候振荡转向未知和更极端的领域，但可通过减少化石燃料的排放来影响气候变化。

热浪或将持续

世界气象组织表示，厄尔尼诺现象对全球气温的影响通常在它出现后一年内显现出来，因此本次厄尔尼诺现象对气温的影响可能在2024年最明显。

“伯克利地球”警告说，当前的厄尔尼诺现象可能会使地球在2024年变得更热。

IPCC表示，尽管各国政府可通过减少温室气体排放来限制气候变化，但热浪仍有可能变得更加频繁和强烈。“这只是一个开始。”伦敦大学学院全球变化科学系主任西蒙·李维斯表示，只有深度、快速和持续地将碳排放量降至净零才可阻止气候变暖。

(责编：罗知之、陈键)

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