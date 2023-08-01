人民网信阳8月1日电（黄盛、王佩）适逢暑期，全国文旅市场呈现强劲复苏态势。如何进一步认识疫情以来催生的新业态、新消费模式？怎样推动以文塑旅、以旅彰文，实现文化和旅游深度融合发展？城市如何立足特色资源打造“新名片”，实现区域发展的转型提质升级？近日，人民网在信阳市举办了文旅文创发展交流会，产学研各界代表共同研讨创新文旅文创融合发展的实践路径。中央民族大学教授彭建认为，需把握好“三个平衡”，打造全域旅游示范区，助力信阳文旅产业转型升级。

彭建介绍，随着国民收入的增加和休假制度的优化，中国旅游业在过去十多年发生了非常大的变化。一方面，国民旅游消费需求不断增加，旅游越来越成为美好生活的重要内容。另一方面，旅游市场的结构发生了根本性的变化，逐渐从供给侧主导的卖方市场转变为消费者主导的买方市场。在这种形势下，很多地方的旅游业面临着从传统的景区旅游发展模式转型升级为目的地旅游业发展模式，全域旅游正是以目的地旅游为理念指导的新发展模式。彭建指出，在推动目的地从景区旅游发展模式到全域旅游发展模式的转变的过程中，需要把握好“三个平衡”。

一是要把握好供给和需求的平衡。彭建说，这些年许多地方的旅游业发展在供给侧的结构性改革发力较多，但对国民的旅游品质和满意度关注不够。在追求旅游业高质量发展的过程中，既要重视通过“旅游+”或“+旅游”的融合创新，优化旅游产品的供给，更要关注需求侧的国民旅游需求是否得到满足，国民的旅游满意度高不高。旅游业的发展举措要以游客为中心，一切要从游客的角度出发，才能获得游客更多的青睐和认可。

二是要把握好硬件和软件的平衡。很多景区建设经常在硬件设施设备方面投入较多，不断优化完善景区的游览环境和条件，这些硬件投入在提升游客满意度方面起到了一定的作用。但国民外出旅游的时候，能够真正打动游客的是软性服务水平和质量。如果服务质量和水平上不去，仅靠硬件设施的完善难以为游客提供优质的旅游体验。在不断改善硬件设施的过程中，要大力提升服务管理水平，将“游客为本，服务至诚”的中国旅游业核心价值观落到实处。

三是要把握好过去和现在的平衡。彭建说，很多地方发展文旅产业，非常重视历史文化遗产旅游资源的开发和利用，重视将旅游和文化充分结合起来，达到“以文塑旅，以旅彰文”的目标，这方面做了很多工作，取得了成绩。但是目的地文旅融合中的“文”不仅仅是指过去的文化遗产，也包括当下人们的生活方式。很多游客外出旅游，白天看景区，晚上逛街区，了解和体验目的地居民的生活方式。目的地在推进历史文化遗产旅游资源开发的同时，还应大力发展夜间旅游，打造夜演、夜游、夜食、夜购等夜间旅游业态和产品，展现目的地居民的生活方式，更好地满足游客的文化体验需求。

“信阳拥有丰富的文化和旅游资源以及良好的旅游发展条件，如果能在这三个方面做得更好一些，有助于早日实现从景区旅游向全域旅游的转变。” 彭建说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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