人民网记者 杜燕飞

民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，是推动经济社会发展的重要力量，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着不可替代的作用。支持民营经济发展，金融部门责无旁贷。

今年7月以来，国家相关部门出台了一系列金融举措支持民营经济发展。《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》明确，完善融资支持政策制度；人民银行、外汇局召开2023年下半年工作会议，要求切实优化民营企业融资环境；人民银行召开金融支持民营企业发展座谈会，研究加强金融支持民营企业工作举措……

在金融支持民营企业发展座谈会上，人民银行党委书记、行长潘功胜表示，人民银行将精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，加强金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济。制定出台金融支持民营企业的指导性文件，推动商业银行优化内控管理制度，做好政策宣传解读，加强典型经验推广。支持地方政府主动解决拖欠企业账款问题。推进民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。

专家表示，上述一系列举措有助于进一步稳定民营企业和民营企业家的信心和预期，进一步推动民营经济健康发展，在服务我国经济恢复回升和高质量发展、实现共同富裕中作出新的更大贡献。

“金融支持在助推民营企业发展方面，发挥着不可替代的作用。”招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，下一步应继续从信贷支持、直接融资、增信体系等方面采取措施，进一步破解民营企业融资难题，为民营企业改革发展创造更好的金融环境。其中，银行业要发挥主力军作用，加大信贷支持力度。一方面进一步优化银行机构体系，大力发展民营银行和社区银行等中小银行，推动中小银行有能力、有意愿更好地服务民营企业。另一方面，无论大中小银行，在对接民营企业续贷需求的同时，应积极破解“首贷难”问题，并在风险可控的前提下提高信用贷款比例。

有分析认为，助力民营经济发展，要提高直接融资在民营企业融资中的比重。相关部门要进一步完善股票发行和再融资制度，提高民营企业IPO和再融资审核效率，释放市场机制活力，提高民营企业在资本市场募集资金的能力。

邮储银行研究员娄飞鹏表示，民营企业本身数量众多，分布在不同的行业领域，处于不同的成长阶段，对通过资本市场融资有着较大需求，要有效发挥资本市场提供长期资金支持民营企业发展的潜力。

此外，针对民营企业融资难融资贵的问题，董希淼认为，金融机构在助力民营经济发展的过程中，也要进一步优化增信体系和风险分担、补偿机制。建立健全企业、银行、政府各方责任共当和损失分担机制，建立民营企业风险补偿基金，改变民营企业缺信息、缺征信、缺担保等现状，并逐步降低担保费率。

记者梳理，近年来，人民银行出台了一系列政策举措，与金融机构共同努力，推动民营企业融资持续量增、面扩、价降，全力促进民营经济做大做优做强。数据显示，2023年6月末，普惠小微贷款余额27.7万亿元，同比增长26%。普惠小微授信户数5935万户，同比增长13.3%。自2022年11月民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）扩容以来累计为民营企业发行284亿元债券提供支持。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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