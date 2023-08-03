人民网记者 罗知之

现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，是实现经济现代化的关键标志。加快建设现代化产业体系，是今年政府工作报告提出的工作重点之一。今年以来，各地区各部门大力推动巩固延伸优势产业、改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系建设稳步迈进。即日起，人民网推出系列报道，巡礼我国现代化产业体系建设取得的新进展新成效，挖掘中国经济在高质量发展中孕育的新活力新动力。

在安徽六安的一座地下铁矿山，几百米深的巷道中，不见满脸黑灰的矿工，只有大型无人化矿车轰隆作业。矿车的“驾驶员”则在“写字楼”一般的井上生产车间中手握遥杆远程操作，实现了产业工人从“蓝领”变为“白领”。

在江苏宜兴，污水处理厂“变身”资源工厂，一改过去“高耗能、高排碳、无资源回收”的弊端，在污水变直饮水的处理全流程中同步实现污泥生成沼气发电，沼渣变“沃土”。

在全球市占率领先的精密微型刀具研制企业中钨高新金洲公司，研发团队突破传统工艺设计，开创新型微小刀具磨削工艺，在不到2年时间里接连成功研制出直径0.01毫米的超细微型钻头和直径0.01毫米极小径铣刀，一举打破了长期以来我国在该领域受制于人的局面。

我国传统产业体量大，在制造业中占比超过80%，传统产业的改造升级直接关乎现代化产业体系建设全局。今年5月，二十届中央财经委员会第一次会议强调，坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出。

高端化、智能化、绿色化发展是传统产业转型升级的大势所趋，也是建设现代化产业体系的必然要求。作为现代化产业体系的基底，我国传统产业正加快转型升级步伐，全面提升核心竞争力。

中国五矿自主研发制造的极小径铣刀钻针。受访者供图

强化高端发展 培育传统产业新动能

多年以来，我国纺织业依托深厚的中国文化底蕴、完备的产业体系优势、持续的科技创新能力，在历史的针线中织就千年锦绣。

近年来，为践行制造强国战略，在建设现代化产业体系中发挥重要作用，纺织业坚持以智能纺织品、功能性纺织品为代表的产品创新，持续推动品质提升与应用边界延展，实现了历史性跨越。

“只要在这边一刷卡，想要出哪一缸布，它就从仓库里自动取出来，全部是无人化操作……”在浙江省绍兴市柯桥区迎丰科技公司印染车间，看不见污水，闻不到异味，处处干净整洁，颠覆了大家对传统纺织印染行业的印象。

近年来，绍兴注重科技赋能制造业高质量发展，推动纺织产业再升级。2022年，柯桥大纺织实现产值1296亿元、增长7.6%，占区规上工业总产值的55.8%；纺织品出口超1000亿元、占区出口总额的77.7%。

目前，中国纺织业已形成全球规模最大、最完备的产业体系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位，是世界纺织服装供应链稳定运转的重要支撑力量。

“没有产业体系的现代化，就没有经济的现代化。”中国社会科学院社会学研究所副研究员付伟表示，应当积极推动传统产业从中低端向中高端迈进，解决传统产业发展不规范、产品技术含量和附加值有待提升的现状。

重庆市政协副主席丁时勇认为，在当前新产业革命背景下，市场需求将更加个性化与多样化，产业转型升级的主要路径是从低附加值向高附加值升级，从高能耗高污染向低能耗低污染升级，从粗放型向集约型升级。

近年来，为了适应消费升级、国内产业政策调整和国际局势变化，传统产业不断加大投入力度，转变经营方式，通过自我革命推动自身转型升级。

工业和信息化部数据显示，我国产业结构不断优化升级。钢铁行业干熄焦、烧结余热发电等技术逐渐普及，石化行业千万吨级炼油、百万吨级乙烯等大型化装备应用水平持续提高，水泥行业新型干法熟料生产线平均单线规模提升至3605吨/日以上，电解铝行业新建项目全部采用400KA以上电解槽技术，在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域建成了45个国家先进制造业集群，主导产业总产值达20万亿元。

突出智能转型 厚植传统产业新优势

吉林长春一汽红旗繁荣工厂焊装车间内，机器人焊装车辆零部件。新华社记者 张楠摄

“作业中，请注意！”中国一汽红旗繁荣工厂内部，无人物流小车像长了眼睛一样，在车间穿梭自如配送零部件，看到前方有人，它会发出这样的提示音。

工厂内，自动送料机、智能上下料机械臂、全自动冲压机等代替了人工，有条不紊地执行着指令，工作人员实时掌握着机器工作状态及完成度。

据了解，繁荣工厂内部自动化率较高，拥有28台机器人和95台无人搬运车的总装生产线，能够实现油车、油电混动和新能源汽车不同类型生产任务的兼容。如此庞大的生产工厂，在运用数字孪生、车间级中控机系统后，可以实现专配过程及检测过程全数据采集，实时检测每一个车间的工作情况，定位至生产线的每一个细节，关键工序100%防错。

“智能制造不只是自动控制，还意味着在软件的支持下能够进行自主分析判断。从人找数据变成数据找人。”中国一汽工程与生产物流部副总经理张晓胜表示，数字化转型的目的是通过数字化来提升业务效能。所以，要让数字化在具体的应用场景中对具体业务起到效能提升的作用，支撑企业向智能制造转型。”

加快推动传统产业智能化变革是大势所趋，只有不断深化智能升级、补齐产业短板，才能在培育智能制造新模式中厚植产业新优势，不断提升企业核心竞争力。

“今年以来，制造企业改造升级需求不断释放，我国制造业智能化转型保持良好发展态势，涌现出不少创新亮点。”工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍，截至目前，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，基本完成了数字化转型；209个探索了智能化升级，成为具有国际先进水平的智能制造示范工厂。经过转型，这些示范工厂产品研发周期平均缩短了20.7%，生产效率平均提升了34.8%，产品不良品率平均下降了27.4%，碳排放平均减少了21.2%。

如何推进传统产业智能化发展？中国电子信息产业发展研究院信息化与软件产业研究所姚磊认为，智能化是一项复杂系统工程，需要充分发挥新一代信息技术的赋能支撑作用，对传统产业进行全方位、全链条、系统化改造升级，构筑起智能化转型的新优势，全面支撑新型工业化发展。具体来看，一是要以应用为驱动，加快产业智能化转型步伐；二是以技术为支撑，夯实产业智能化发展基础；三是以生态为关键，激发产业智能化创新活力。

坚持绿色低碳 锻造产业竞争新支撑

重型燃气轮机作为装备制造业“皇冠上的明珠”，需要诸多学科理论和多工程领域交叉发展，是国家技术水平和制造能力进步的重要标志。

太行110重型燃机。受访者供图

太行110重型燃机作为国内首台自主研发及制造生产的重型燃气轮机，已经在中海油深圳电厂累计示范运行突破一万当量小时。与同功率火力发电机组相比，一年可减少碳排放超过100万吨，联合循环一小时发电量超过15万千瓦时，可以满足15000个家庭一天的用电需求。

燃气轮机发电是替代火力发电的绿色方案，通过能源有效利用，可大幅降低碳排放，助力国家双碳目标。太行110重型燃机正在深圳现场开展低排放燃烧室整机试验，目前已经满足国家NOX排放小于50ppm排放要求，为实现绿色、低碳、环保的能源新要求不懈努力。

绿色制造是产业转型升级、实现“双碳”目标的必由之路，也是企业高质量发展的必然选择。当前，一场“绿色革命”的浪潮正在掀起，越来越多的传统产业将绿色发展作为提升核心竞争力的立足之本。

数据显示，我国绿色低碳产业蓬勃发展。光伏产业链主要环节产量全球占比均超过70%，新能源汽车产销量连续8年保持全球第一，2023年上半年新能源汽车产销同比分别增长42.4%和44.1%，绿色产品供给能力显著增强。

中国电子信息产业发展研究院节能与环保研究所所长赵卫东提出，在取得进展同时，也要清醒地认识到，当前推动传统制造业绿色化发展任务仍然十分繁重。

“要抓住产业结构调整这个关键。充分考虑生产力、能源、资源的综合平衡，注重有色金属、钢铁等行业生产力布局与可再生能源发电装机、原材料产地等相匹配，把治理生态环境与促进产业转型发展结合起来。推进京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、黄河流域等重点区域产业有序转移和承接，打造一批低碳转型效果明显的先进制造业集群，构建有利于碳减排的产业布局。”赵卫东说。

奋楫者先，创新者强。坚守底盘、持续升级、沿着新型工业化道路稳步前行，传统产业将不断焕发新的生机活力，为建设现代化产业体系奠定坚实基础，为中国经济行稳致远提供有力支撑。

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(责编：罗知之、吕骞)

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