人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加快建设现代化产业体系

改造提升传统产业 筑牢产业体系基底

人民网记者 罗知之
2023年08月03日14:11 | 来源：人民网
小字号

现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，是实现经济现代化的关键标志。加快建设现代化产业体系，是今年政府工作报告提出的工作重点之一。今年以来，各地区各部门大力推动巩固延伸优势产业、改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系建设稳步迈进。即日起，人民网推出系列报道，巡礼我国现代化产业体系建设取得的新进展新成效，挖掘中国经济在高质量发展中孕育的新活力新动力。

在安徽六安的一座地下铁矿山，几百米深的巷道中，不见满脸黑灰的矿工，只有大型无人化矿车轰隆作业。矿车的“驾驶员”则在“写字楼”一般的井上生产车间中手握遥杆远程操作，实现了产业工人从“蓝领”变为“白领”。

在江苏宜兴，污水处理厂“变身”资源工厂，一改过去“高耗能、高排碳、无资源回收”的弊端，在污水变直饮水的处理全流程中同步实现污泥生成沼气发电，沼渣变“沃土”。

在全球市占率领先的精密微型刀具研制企业中钨高新金洲公司，研发团队突破传统工艺设计，开创新型微小刀具磨削工艺，在不到2年时间里接连成功研制出直径0.01毫米的超细微型钻头和直径0.01毫米极小径铣刀，一举打破了长期以来我国在该领域受制于人的局面。

我国传统产业体量大，在制造业中占比超过80%，传统产业的改造升级直接关乎现代化产业体系建设全局。今年5月，二十届中央财经委员会第一次会议强调，坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出。

高端化、智能化、绿色化发展是传统产业转型升级的大势所趋，也是建设现代化产业体系的必然要求。作为现代化产业体系的基底，我国传统产业正加快转型升级步伐，全面提升核心竞争力。

中国五矿自主研发制造的极小径铣刀钻针。受访者供图

中国五矿自主研发制造的极小径铣刀钻针。受访者供图

强化高端发展 培育传统产业新动能

多年以来，我国纺织业依托深厚的中国文化底蕴、完备的产业体系优势、持续的科技创新能力，在历史的针线中织就千年锦绣。

近年来，为践行制造强国战略，在建设现代化产业体系中发挥重要作用，纺织业坚持以智能纺织品、功能性纺织品为代表的产品创新，持续推动品质提升与应用边界延展，实现了历史性跨越。

“只要在这边一刷卡，想要出哪一缸布，它就从仓库里自动取出来，全部是无人化操作……”在浙江省绍兴市柯桥区迎丰科技公司印染车间，看不见污水，闻不到异味，处处干净整洁，颠覆了大家对传统纺织印染行业的印象。

近年来，绍兴注重科技赋能制造业高质量发展，推动纺织产业再升级。2022年，柯桥大纺织实现产值1296亿元、增长7.6%，占区规上工业总产值的55.8%；纺织品出口超1000亿元、占区出口总额的77.7%。

目前，中国纺织业已形成全球规模最大、最完备的产业体系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位，是世界纺织服装供应链稳定运转的重要支撑力量。

“没有产业体系的现代化，就没有经济的现代化。”中国社会科学院社会学研究所副研究员付伟表示，应当积极推动传统产业从中低端向中高端迈进，解决传统产业发展不规范、产品技术含量和附加值有待提升的现状。

重庆市政协副主席丁时勇认为，在当前新产业革命背景下，市场需求将更加个性化与多样化，产业转型升级的主要路径是从低附加值向高附加值升级，从高能耗高污染向低能耗低污染升级，从粗放型向集约型升级。

近年来，为了适应消费升级、国内产业政策调整和国际局势变化，传统产业不断加大投入力度，转变经营方式，通过自我革命推动自身转型升级。

工业和信息化部数据显示，我国产业结构不断优化升级。钢铁行业干熄焦、烧结余热发电等技术逐渐普及，石化行业千万吨级炼油、百万吨级乙烯等大型化装备应用水平持续提高，水泥行业新型干法熟料生产线平均单线规模提升至3605吨/日以上，电解铝行业新建项目全部采用400KA以上电解槽技术，在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域建成了45个国家先进制造业集群，主导产业总产值达20万亿元。

突出智能转型 厚植传统产业新优势

吉林长春一汽红旗繁荣工厂焊装车间内，机器人焊装车辆零部件。新华社记者 张楠摄

吉林长春一汽红旗繁荣工厂焊装车间内，机器人焊装车辆零部件。新华社记者 张楠摄

“作业中，请注意！”中国一汽红旗繁荣工厂内部，无人物流小车像长了眼睛一样，在车间穿梭自如配送零部件，看到前方有人，它会发出这样的提示音。

工厂内，自动送料机、智能上下料机械臂、全自动冲压机等代替了人工，有条不紊地执行着指令，工作人员实时掌握着机器工作状态及完成度。

据了解，繁荣工厂内部自动化率较高，拥有28台机器人和95台无人搬运车的总装生产线，能够实现油车、油电混动和新能源汽车不同类型生产任务的兼容。如此庞大的生产工厂，在运用数字孪生、车间级中控机系统后，可以实现专配过程及检测过程全数据采集，实时检测每一个车间的工作情况，定位至生产线的每一个细节，关键工序100%防错。

“智能制造不只是自动控制，还意味着在软件的支持下能够进行自主分析判断。从人找数据变成数据找人。”中国一汽工程与生产物流部副总经理张晓胜表示，数字化转型的目的是通过数字化来提升业务效能。所以，要让数字化在具体的应用场景中对具体业务起到效能提升的作用，支撑企业向智能制造转型。”

加快推动传统产业智能化变革是大势所趋，只有不断深化智能升级、补齐产业短板，才能在培育智能制造新模式中厚植产业新优势，不断提升企业核心竞争力。

“今年以来，制造企业改造升级需求不断释放，我国制造业智能化转型保持良好发展态势，涌现出不少创新亮点。”工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍，截至目前，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，基本完成了数字化转型；209个探索了智能化升级，成为具有国际先进水平的智能制造示范工厂。经过转型，这些示范工厂产品研发周期平均缩短了20.7%，生产效率平均提升了34.8%，产品不良品率平均下降了27.4%，碳排放平均减少了21.2%。

如何推进传统产业智能化发展？中国电子信息产业发展研究院信息化与软件产业研究所姚磊认为，智能化是一项复杂系统工程，需要充分发挥新一代信息技术的赋能支撑作用，对传统产业进行全方位、全链条、系统化改造升级，构筑起智能化转型的新优势，全面支撑新型工业化发展。具体来看，一是要以应用为驱动，加快产业智能化转型步伐；二是以技术为支撑，夯实产业智能化发展基础；三是以生态为关键，激发产业智能化创新活力。

坚持绿色低碳 锻造产业竞争新支撑

重型燃气轮机作为装备制造业“皇冠上的明珠”，需要诸多学科理论和多工程领域交叉发展，是国家技术水平和制造能力进步的重要标志。

太行110重型燃机。受访者供图

太行110重型燃机。受访者供图

太行110重型燃机作为国内首台自主研发及制造生产的重型燃气轮机，已经在中海油深圳电厂累计示范运行突破一万当量小时。与同功率火力发电机组相比，一年可减少碳排放超过100万吨，联合循环一小时发电量超过15万千瓦时，可以满足15000个家庭一天的用电需求。

燃气轮机发电是替代火力发电的绿色方案，通过能源有效利用，可大幅降低碳排放，助力国家双碳目标。太行110重型燃机正在深圳现场开展低排放燃烧室整机试验，目前已经满足国家NOX排放小于50ppm排放要求，为实现绿色、低碳、环保的能源新要求不懈努力。

绿色制造是产业转型升级、实现“双碳”目标的必由之路，也是企业高质量发展的必然选择。当前，一场“绿色革命”的浪潮正在掀起，越来越多的传统产业将绿色发展作为提升核心竞争力的立足之本。

数据显示，我国绿色低碳产业蓬勃发展。光伏产业链主要环节产量全球占比均超过70%，新能源汽车产销量连续8年保持全球第一，2023年上半年新能源汽车产销同比分别增长42.4%和44.1%，绿色产品供给能力显著增强。

中国电子信息产业发展研究院节能与环保研究所所长赵卫东提出，在取得进展同时，也要清醒地认识到，当前推动传统制造业绿色化发展任务仍然十分繁重。

“要抓住产业结构调整这个关键。充分考虑生产力、能源、资源的综合平衡，注重有色金属、钢铁等行业生产力布局与可再生能源发电装机、原材料产地等相匹配，把治理生态环境与促进产业转型发展结合起来。推进京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、黄河流域等重点区域产业有序转移和承接，打造一批低碳转型效果明显的先进制造业集群，构建有利于碳减排的产业布局。”赵卫东说。

奋楫者先，创新者强。坚守底盘、持续升级、沿着新型工业化道路稳步前行，传统产业将不断焕发新的生机活力，为建设现代化产业体系奠定坚实基础，为中国经济行稳致远提供有力支撑。

相关阅读：

“加快建设现代化产业体系”系列报道

1、巩固延伸优势产业 打造“中国智造”新名片

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
改造提升传统产业 筑牢产业体系基底
　　 现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，是实现经济现代化的关键标志。加快建设现代化产业体系，是今年政府工作报告提出的工作重点之一。今年以来，各地区各部门大力推动巩固延伸优势产业、改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系建设稳步迈进。即日起，人民网推出系列报道，巡礼我国现代化产业体系建设取得的新进展新成效，挖掘中国经济在高质量发展中孕育的新活力新动力。…
成都大运会使用中文域名 保护数字平台知识产权
　　日前在成都开幕的第31届世界大学生夏季运动会（以下简称“成都大运会”），使用了中文域名“成都大运会.网址”，方便各界网友通过浏览器地址栏输入即可直达访问官网。与此同时，成都大运会官方还注册了30余个与之相关的中文域名.网址。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部