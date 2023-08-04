人民网北京8月4日电 （记者杜燕飞）为更好地支持小微企业管理汇率风险，助力浙江省外贸企业拓市场、控风险、降成本，日前，国家外汇管理局浙江省分局、浙江省商务厅在全省联合开展“千员访万户”汇率避险专项宣传服务活动。

据介绍，该活动由浙江省近5000名外汇联络员在8月至11月集中走访小微外贸企业5万家次，针对企业负责人和财务人员集中开展为期3个月的走访对接服务。

“千员访万户”小微企业汇率避险专项宣传服务活动启动。国家外汇管理局浙江省分局供图

在活动启动仪式上，国家外汇管理局浙江省分局国际收支处处长李巧琴、国家外汇管理局浙江省分局经常项目管理处副处长王婧文、国家外汇管理局浙江省分局资本项目管理处副处长吴铮和上海银行杭州分行国际业务部副总经理李智娟分别对当前汇率避险形势、跨境贸易新业态、跨境投融资以及银行汇率避险产品进行了介绍。

李巧琴表示，国家外汇管理局浙江省分局在调研中发现，当前汇率避险工作存在企业主要负责人宣传覆盖面不高、财务负责人操作不专、避险成本过高等三方面问题，希望通过本次专项活动，优化小微企业汇率避险服务，提升汇率风险管理水平，支持企业高质量健康发展。

王婧文表示，经常项目外汇管理部门将继续为外贸新业态做好政策供给、跟踪政策效果、保障政策落实，同时持续优化管理方式，让外贸新业态模式紧跟高质量发展步伐。

吴铮表示，资本项目管理部门将持续优化外汇服务，不断提升跨境贸易投资便利化水平，帮助企业拓宽融资渠道，助推浙江经济高质量发展。

“作为25家银行间外汇市场做市商之一，上海银行力争将汇率风险中性理念宣导落实到日常业务中，优化汇率避险服务意识，提高精准支持力度。”李智娟说。

据介绍，下一步，国家外汇管理局浙江省分局和浙江省商务厅将利用本次活动构建的政银企沟通桥梁和全新合作平台，做精、做细汇率避险产品服务，降低企业套期保值成本，促进浙江省小微企业汇率风险管理能力得到提升，为实体经济蓬勃发展保驾护航。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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