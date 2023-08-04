人民网北京8月4日电 （黄盛）据中国人民银行消息，日前，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。

座谈会上，8家民营企业负责人分别介绍了企业融资情况，反映近年来企业融资成本稳中有降，金融支持力度稳固，同时提出希望进一步拓宽债券融资渠道等诉求。工商银行、建设银行表示，将切实发挥国有大行“头雁”作用，提升民营企业贷款稳定性，扩大小微企业授信覆盖面，支持民营企业债券承销发行。银行间市场交易商协会表示，将继续加大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）服务民营企业力度，加快债券市场创新，满足民营企业多元化融资需求。

潘功胜表示，中国人民银行将精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，加强金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济。制定出台金融支持民营企业的指导性文件，推动商业银行优化内控管理制度，做好政策宣传解读，加强典型经验推广；支持地方政府主动解决拖欠企业账款问题；推进民营企业债券融资支持工具扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。

潘功胜要求，金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，提高风险评估能力，全面梳理绩效考核、业务授权、内部资金转移定价、尽职免责等政策安排，优化服务民营企业激励机制，提升贷款的意愿、能力和可持续性；要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务；要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

对此，东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，发展壮大民营经济、民营企业，是当前提升经济内生增长动能的一个重要发力点。金融机构加大对民营企业融资支持，特别是做好面向民营房企的金融服务，对于扭转民间投资同比负增长势头，有效发挥央行定向政策工具作用、控制化解房地产领域重大风险具有直接意义。

“当前加大对民营企业的融资支持，金融机构要转变观念，破除‘贷给民企有风险’的错误观念，要将‘两个毫不动摇’落到实处，落到具体业务操作过程中。”王青建议，金融机构要破除抵押品依赖，注重运用大数据等新技术手段，完善风控，解决“不会贷”的问题。同时，为推动房地产行业实现软着陆，也是为了缓解可能面临的潜在信用风险，金融机构要打破“囚徒困境”和观望心理，不仅要充分利用人民银行现有的两项房地产行业定向支持工具，加大对房企信贷投放力度，而且还要在政策引导下，有序下调存量房贷利率和新发居民放房贷利率，切实降低居民实际购房成本。

也有业内人士表示，伴随民企融资环境、经营环境全面改善，下半年民间投资增速有望由负转正。这将为提振市场信心，推动经济复苏动能转强，特别是助力房地产行业尽快企稳回暖提供重要支撑。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经