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人民银行回应降准降息：指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率

2023年08月04日11:31 | 来源：人民网
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人民网北京8月4日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍“打好宏观经济组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。人民银行货币政策司司长邹澜在会上表示，近年来企业贷款利率下降成效明显，未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，要持续发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，维护市场竞争秩序，支持银行合理管控负债成本，增强金融持续支持实体经济的能力。

提及降息降准是否还有空间，邹澜介绍，一方面，降准、公开市场操作、中期借贷便利，以及各类结构性货币政策工具都具有投放流动性的总量效应，需要统筹搭配、灵活运用，共同保持银行体系流动性合理充裕，综合评估存款准备金率政策，目标是保持银行体系流动性的合理充裕。

另一方面，要科学合理把握利率水平。既根据经济金融形势和宏观调控需要，适时适度做好逆周期调节，又要兼顾把握好增长与风险、内部与外部的平衡，防止资金套利和空转，提升政策效率，增强银行经营稳健性。

(责编：罗知之、吕骞)
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