孙红丽

近日，我国民营经济发展接连迎来政策“强音”。7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）提出31条举措；8月1日，国家发展改革委会同市场监管总局、税务总局等部门发布《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，从促进公平准入、强化要素支持等5方面提出28条具体措施，意在从破解民营经济发展面临的突出问题、激发民营经济发展活力、提振民营经济发展信心等方面，推动政策进一步落地落细，走深走实。

民营经济是推进中国式现代化的生力军，发展态势引人关注。在中国经济稳步复苏的当下，民营经济的发展态势如何？民营企业信心从何而来？高质量发展如何制胜？近日，多位民营企业家向人民网财经表露心声。

政策预期稳定

企业发展信心更足

预期稳、信心足，民营企业才能够安心谋发展。

国家发展改革委体制改革综合司司长王善成在8月1日举行的专题新闻发布会上表示，《意见》立足长远，着眼于完善体制机制、优化制度环境、强化政策举措，是新时代新征程上促进民营经济发展壮大的重大顶层设计，为促进民营经济发展壮大规划了蓝图、指明了方向。

作为一位民营企业家，奥拉股份创始人王成栋深知，只有将企业的发展同社会利益紧密结合，紧扣国家战略和人民所需，才能将企业做大做强。

“《意见》令包括我在内的民营企业家们欢欣鼓舞、振奋不已。”王成栋说，国家一直坚持“两个毫不动摇”，大力发展民营经济，不难看出，党中央支持民营经济发展的态度是明确的，支持民营企业发展的措施是硬核的。

GIO华兴控股集团CEO、贵州金尘茶茶叶发展有限公司董事长葛小松表示，今年国家出台了一系列促进消费的政策和举措，包括稳定物价、推行数字货币、实行消费满减等，在降低老百姓消费负担的同时，也给企业带来了更多盈利空间。另外，中国具有超大规模的市场需求，还有很多垂直细分领域等待开拓，这对民营企业来说，蕴含着巨大机会。

“随着确定性的提高，我对下半年经济走势转好有信心。”科沃斯集团副董事长、科沃斯机器人CEO钱程表示，这几年，为推动我国机器人产业高质量发展，政府部门出台了包括《“十四五”机器人产业发展规划》等一系列文件，政策、科研、教育及市场资源的倾斜，汇聚机器人产业生产要素，让产业集群效应初现，新技术应用迎来爆发期。在技术进步与市场提升的交汇点，产业集群、供应链多元化，将进一步促进服务机器人成本降低，提高市场渗透率。

为了更好与民营企业沟通交流，近期，国家发展改革委还与民营企业建立了常态化的交流机制。

对此，台铃科技集团总裁姚立表示，通过健全沟通交流机制的方式，企业与政府之间能够搭建友好沟通桥梁，从而让经济管理部门更加及时、准确地了解企业实际需求，通过切实举措推动企业发展，进一步提振企业信心，为企业创造良好的营商环境。

“政府正在实施更加强有力的政策措施，努力完成经济指标，让人信心倍增。”姚立认为，未来中国经济将保持稳定增长态势。

经济持续恢复

变革与机遇并存

7月17日，中国经济半年报公布。今年以来，我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。

葛小松表示，上半年，随着茶博会的复苏，茶行业也在平稳恢复发展。根据国家统计局公布的数据可以看出，下半年中国的经济走势将继续保持复苏和上升的态势，消费需求会进一步提升。

“纺织服装行业正处于一个变革与机遇并存的时期。”红豆集团党委书记、董事局主席周海江说，上半年，在经济复苏回暖、政府加大促消费政策支持等多重因素推动下，市场稳步复苏，消费信心有效提振，实体零售门店客流量有所恢复，零售市场呈现回升向好态势。

智联招聘董事长、CEO郭盛介绍，人力资源服务行业上半年整体发展态势良好，规范化道路明晰，数字化升级持续，人力资源服务市场需求不断扩张，就业服务活动广泛开展。

当前，受多重因素影响，一些企业仍面临经营困难，部分领域存在风险隐患。7月31日，国家发展改革委主要负责同志接受采访时指出，疫情防控平稳转段后，经济恢复将是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，会出现一些经济指标数据的波动。

作为科创企业，王成栋表示，2022年受复杂的世界形势影响，终端消费需求低靡，全球半导体行业发展出现一定下行。但随着一系列政策出台，我国2023年上半年的市场需求有所回温，半导体行业迎来更多下游科技产业升级带来的市场机遇，如新能源汽车、物联网、智能制造、5G通讯设备等。与此同时，在过去几年国家大力发展半导体产业链的背景下，半导体产能问题得到一定缓解，半导体产业链配套能力进一步增强。

练强自身内功

走好高质量发展之路

有了政策支持，民营企业也要积极“修炼内功”。

国家发展改革委副主任李春临在7月20日举行的国新办新闻发布会上表示，要实现民营经济长期高质量发展，一方面要为民营经济创造法治化的发展环境，依法保护民营企业产权和企业家的权益。另一方面，民营企业自身也要不断改革、积极创新、规范经营、练好内功。

“信心可以让企业心无旁骛，专心发展，而实干是支撑信心的底气。”谈到企业的未来发展，葛小松笃定地说。

他认为，科学发展是提升企业竞争力和抵御市场风险的关键。可以通过加大研发投入，推进新产品和技术的开发，提升企业的技术含量和产品附加值。另外，在平衡当前和长远发展方面，企业需要根据自身的发展阶段和市场环境，明确长期战略和短期目标，根据市场变化和企业自身的发展需要，适时地调整业务策略。

在复杂严峻的外部环境下，民营企业如何通过自身改革发展，不断提升发展质量，做大做优做强？《意见》提出，引导民营企业践行新发展理念，深刻把握存在的不足和面临的挑战，转变发展方式、调整产业结构、转换增长动力，坚守主业、做强实业，自觉走高质量发展之路。

周海江认为，在当前错综复杂的外部环境下，民营企业应坚定不移走高质量发展之路。一是以科技创新引领高质量发展。通过自主创新来不断强化产品力、创新力、组织力建设。二是以绿色低碳夯实高质量发展的底色。把绿色化融入到产品全生命周期。三是抓住对外开放及“一带一路”机遇，积极走出国门。

钱程表示，在依然充满挑战的下半年，想保持继续成长，科沃斯首先会加快新技术向产品转换的速度，比如促进服务机器人核心技术与领先的自动驾驶行业看齐等。

人力资源服务行业作为链接工作机会和劳动者的行业，一端连着劳动者，一端连着用人单位。郭盛表示，未来将继续发挥市场“服务者”的角色，面向企业需求灵活作为，通过提供招聘优惠等举措，为企业降低用人成本，提高招聘效率；同时针对重点就业群体，尤其是大学生们开展定向就业帮扶，继续依托平台助力企业修炼人才内功，为产业发展提供人才动能。

(责编：孙红丽、吕骞)

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