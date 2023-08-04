人民网北京8月4日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍“打好宏观经济组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。人民银行货币政策司司长邹澜在会上表示，总体看，近年来我国坚持实施稳健的货币政策，有充足的政策空间、丰富的政策工具，有信心、有条件、有能力应对好各类风险挑战。下阶段，人民银行将加强逆周期调节和政策储备，加大宏观调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，精准有力实施好稳健的货币政策。

邹澜介绍，2023年以来，人民银行坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，推动经济持续回升向好。

一是保持流动性合理充裕，货币信贷稳定增长。3月份降准0.25个百分点，释放长期流动性超过5000亿元。6月末广义货币M2增长11.3%、社会融资规模增长9%、人民币贷款增长11.3%，均保持在高位，有力支持实体经济。

二是推动实体经济融资成本稳中有降。6月引导公开市场操作、中期借贷便利中标利率下降0.1个百分点，带动1年期、5年期以上贷款市场报价利率均下降0.1个百分点。6月，企业贷款加权平均利率3.95%，同比下降0.21个百分点，继续处于历史低位；个人住房贷款加权平均利率为4.11%，同比下降0.51个百分点。

三是加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，信贷结构持续优化。6月末，制造业中长期贷款余额同比增长40.3%，绿色贷款同比增长38.4%，普惠小微贷款余额同比增长26.1%，“专精特新”中小企业贷款同比增长20.4%，均明显快于各项贷款增速。

四是人民币汇率双向浮动弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定。7月末，人民币对美元汇率中间价为7.1305元，较上月末升值1.3%，外汇市场运行和市场主体预期保持平稳。

(责编：罗知之、吕骞)

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