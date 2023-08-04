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发改委：下半年经济将保持稳定向好态势

2023年08月04日11:20 | 来源：人民网
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人民网北京8月4日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍“打好宏观经济组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达在会上表示，随着“组合拳”各项政策效果不断显现，下半年经济将在上半年持续恢复的基础上，保持稳定向好态势。

袁达介绍，今年以来，发展改革委会同有关方面，加大宏观政策落实力度，推动政策靠前协同发力，有序实施“三个一批”，系统打出一套“组合拳”，有效应对了国际环境变化对我不利影响加大、国内周期性结构性矛盾交织叠加等困难挑战，有力推动了国民经济持续恢复、总体回升向好。

一是延续优化一批阶段性政策。及早明确3、4月份到期的阶段性政策后续安排，延续实施或作为制度性安排长期实施了多项政策，包括小微企业和个体工商户税费优惠、降低失业和工伤保险费率、上调部分企业研发费用加计扣除比例等，6月份又延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等支持政策，进一步稳定了预期、增强了信心，为企业安排好投资经营活动创造稳定的政策环境。

二是研究出台一批针对性强的新举措。聚焦经济运行中的重点难点，陆续推出了一批务实管用的新政策新措施，在提高供给质量方面，出台了加快发展先进制造业集群、推动新能源汽车高质量发展、支持科技型企业融资等政策；在扩大有效需求方面，出台了促进家居电子产品等消费、支持新能源汽车下乡、加快充电基础设施建设、促进民间投资等举措；在深化改革开放方面，出台了建设全国统一大市场、促进民营经济发展壮大、优化营商环境、推动外贸稳规模优结构等措施，持续扩增量稳存量提质量，激发释放经济发展的内生动力。

三是积极谋划实施一批储备政策。6月份，针对二季度经济运行出现的新变化，及时推出推动经济持续回升向好的储备政策。目前各部门正在抓紧落实，其中引导市场利率下行、促进汽车等大宗商品消费、推进超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设、有序扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模等政策措施已经陆续出台实施，其他政策也在抓紧推进，为经济持续恢复提供有力的政策支撑。

“从目前所掌握的经济运行最新数据看，实物量指标增速加快，7月份全国统调发电量同比增长5.9%，较上月加快1.5个百分点；市场预期也有所好转，制造业PMI已连续2个月回升。”袁达说。

(责编：罗知之、吕骞)
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