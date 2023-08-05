人民网记者 杜燕飞

近日，受台风“杜苏芮”影响，华北、黄淮等地出现极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害，造成北京、河北等地重大人员伤亡。

一方有难，八方支援。为保障人民群众生命财产安全，多地多部门启动应急响应，调动人力物力，众志成城，开展防汛救灾工作。与此同时，企业界纷纷行动起来，积极捐款捐物，与京冀人民群众站在一起，共同抗灾。

腾讯基金会联动相关机构开展救灾行动。受访者供图

纷纷捐款 用于抢险救灾和灾后重建

灾情发生后，多家企业对外表示向灾区捐款，用于救灾抢险和保障当地人民群众生活需要。

8月2日，腾讯基金会追加抗汛救灾捐赠资金1亿元，用于受灾地区紧急援助需求、过渡安置、灾后重建、复工复产、困难群众保障等，此前已联动多家机构开展救灾行动，启动常态备灾资金近700万元。阿里巴巴公益基金会将捐赠3000万元抗灾救灾款，用于保障京津冀等地受灾群众的人身安全、采购和发放紧急救灾物资，支持救援团队以及后续灾后重建工作。小米公益基金会宣布捐赠2500万元，用于保障北京、河北受灾群众的人身安全、采购紧急救灾物资和救援设备，及帮助灾后重建工作。

8月3日，李书福公益基金会携手吉利控股集团及旗下各品牌，捐赠5000万元支持北京大学昌平校区灾后建设。蚂蚁集团通过“蚂蚁公益基金会”向北京、河北捐款2000万元，其中，1000万元将捐赠给北京市慈善协会，支援北京市门头沟区、房山区的救灾安置和灾后恢复；另外1000万元将捐赠给河北省保定市慈善协会，支援受灾严重的涿州等地区。顺丰公益基金会宣布捐赠1000万元，联合相关公益机构，向受灾区域提供紧急救援，优先解决灾区紧缺物资、生活安置等应急需求，并将为灾后重建提供帮扶与支持。快手公益基金会宣布捐赠1000万元，用于京津冀地区的抗汛紧急救助、灾后重建和复工复产等。网易公益基金会首期向河北涿州等暴雨洪涝灾区捐赠500万元现金。

汽车行业，理想汽车向北京市慈善协会捐款2000万元，用于开展紧急救灾，包括灾后道路、桥梁、校园、家园等基础设施的修缮，以及困难家庭救助等领域的工作。比亚迪慈善基金会向中国慈善联合会捐款2000万元，用于紧急救灾和灾后重建工作。长城汽车向红十字会捐款人民币2000万元，用于灾区救援、灾后重建等工作。

餐饮行业，上海茉派餐饮管理有限公司捐赠500万元，用于北京及河北受灾地区的紧急救援、灾后重建和困难家庭救助等领域的专项工作。麦当劳中国通过中国宋庆龄基金会、麦当劳叔叔之家慈善基金捐赠100万元，用于受灾地区农田与家园重建工作。海底捞通过中国乡村发展基金会向京津冀等灾情严重地区捐赠100万元，紧急援助京津冀地区的防汛救灾工作。

茶饮行业，茶百道向北京市慈善协会、河北省慈善总会各捐赠500万元人民币，用于北京房山、门头沟及河北涿州等地的应急救援、物资采购和灾后重建工作。喜茶向中国红十字基金会捐款500万元，用于支持受灾地区的抢险救灾和灾后重建工作。古茗向中国红十字基金会捐款500万元，用于支持受灾地区的应急救援及灾后重建工作。

酒业方面，洋河股份决定向河北涿州捐款1000万元，用于救灾保障及灾后重建。小糊涂仙酒业集团已向河北红十字会捐款100万，用于当地救灾保障及灾后重建。

其他行业，拼多多宣布向中华慈善总会捐赠3000万元，用于抢险救灾，采购物资和救援设备，安置受灾群众，特别是对困难群众的帮扶，帮助各地灾后重建、复工复产；新浪集团宣布捐赠1000万元，用于支援京津冀等地暴雨灾害的救助和灾后重建，该笔捐赠将通过中华思源工程基金会新浪扬帆公益基金具体执行；贝壳集团通过北京贝壳公益基金会捐款800万元，用于京津冀等地防汛救灾使用。GE医疗通过北京亦城合作发展基金会捐赠100万元，将用于为受灾群众采购救灾物资、生活安置以及灾后复产重建工作。

驰援物资 让受灾群众尽快得到救助

除了捐款，许多企业也在力所能及的范围内，积极筹措救灾物资，为受灾群众紧急提供最直接的帮助。

多家企业基金会积极筹集物资。京东集团公益基金会宣布捐赠3000万元物资驰援防汛救灾，首批物资已送达救灾一线。广发基金通过广东省广发基金公益基金会捐赠100万元救援物资，用于支持京津冀受灾地区的紧急救援和灾后重建工作，帮助受灾群众尽快恢复正常生活。

阿里公益基金会联动盒马向灾区群众发放紧急物资。受访者供图

为了让灾区群众可以喝到安全的饮用水，伊利携手中国红十字基金会首批捐赠物资伊刻活泉矿泉水分别送往房山石楼镇安置点、城关街道办事处田各庄村安置点、门头沟三家店小学安置点、龙泉镇政府。今麦郎捐赠的约35万瓶凉白开已运抵河北涿州、北京房山地区。农夫山泉已向灾区捐赠12万瓶矿泉水。哆猫猫心联合中国儿童少年基金会捐赠3.4万余瓶果汁饮品。

为保障受灾群众营养，飞鹤紧急调拨的婴配粉和“爱本”成人奶粉已抵达涿州，并在部分安置点开始有序发放。伊利集团联合中国红十字基金会从保定周边地区紧急调拨金领冠奶粉、伊利纯牛奶、植选豆奶等物资，运至涿州多个安置点。澳优基金会联合澳优旗下羊奶粉品牌佳贝艾特，携手中国儿童少年基金会捐赠1000余罐婴幼儿配方羊奶粉爱心物资，驰援河北省受灾区域。美赞臣公益基金会携手中国儿童少年基金会捐赠的逾3000罐营养品已运出，将陆续送往河北、北京受灾地区有需要的家庭。

为保障灾区群众和救灾队伍食物供应，水滴公司向北京市青少年发展基金会捐赠价值约15万元的1000份应急救援包，用于保障北京城市运行的一线工作人员。大润发捐赠的12000瓶饮用水、5000只卤蛋、10000包饼干面包、5000袋榨菜、250箱牛奶等方便食品已经送达涿州。辛选“辛满益满”公益计划采购价值230余万元救灾物资，除包括冲锋舟、救生衣等救援设备，还包括一批灾区急需的生活物资和药品。元气森林首批防汛救灾物资5000余箱价值40余万元产品已分别送达北京房山区、河北涿州等受灾一线。

发挥专长 为救灾抢险提供助力

除紧急捐款捐物支援抢险救灾和灾后重建外，一些企业也发挥自身特有的能力，为抢险救灾提供一份助力。

做好救灾抢险，要发挥金融业作用。中国平安统筹旗下4家保险子公司及各地区机构，事前联动及时发布灾情预警与应急防控；灾后快速启动重大突发事件应急预案，成立应急处理小组，落实客户排查、急难救援等应急举措。中国太保总分协同、产寿联动，坚持“保防减救赔”一体化服务，启动大灾理赔绿色通道，简化单证流程，应赔尽赔、快赔早赔，守护人民群众生命财产安全。

中国太保产险北京分公司及时处理被淹车辆。受访者供图

邮储银行北京分行在保障金融服务的基础上，统筹安排网点运营、生产保障、防汛应急等各项工作，确保生产经营平稳有序；农行河北分行通过组织辖内各分支机构员工排查营业网点门口淤堵隐患，对重点部位布放防汛沙袋、设置挡水板等措施，在确保人员安全前提下，全力保障营业网点正常运行。

淘宝上线“我为涿州买本书”专场，会场内商品为受灾商家紧急盘出来可进行销售的图书和周边产品，为涿州地区受灾图书商家降低运营成本、上线直播专场、开店绿色通道等，帮助商家共渡难关。菜鸟联合淘宝提供物流支持，为需要转运图书的商家提供分仓转仓服务，对短期内无法发货的商家，菜鸟支持切换其他区域仓库发货，对受灾地区的商家上线淘宝天猫物流发货免责条款。

对北京、天津、河北、福建、浙江、山西、山东、河南等受到暴雨灾害突袭的长城汽车用户，长城汽车旗下哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城炮联合推出“六大爱心关怀服务”，即24小时救援、免费检测、维保优惠、延时维保、高效理赔、全车消毒，为用户提供爱心关怀，合力守护城市出行安全。

在医疗保障方面，太医管家紧急上线抗汛问诊专区为受灾民众提供免费线上问诊服务，并提供抗汛期间的健康生存指南。

(责编：鲁婧、吕骞)

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