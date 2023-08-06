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连线紧急拦停列车铁路工作人员：来不及多想 乘客安全第一

聂俊穹 黄盛
2023年08月06日21:56 | 来源：人民网
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“客车直176次司机立即停车！客车直176次司机立即停车！”8月6日2时33分，山东德州市平原县发生5.5级地震，震源深度10公里。当时，在平原县火车站行车室内，值班员石强、任吉震和马逸飞3名铁路工作人员在感受到强烈震感后，紧急拿起值班电话，互相配合拦停由杭州开往哈尔滨西的Z176次客车和途经平原站运行的其它6趟列车。

“当时在行车室内桌椅和电脑有了剧烈晃动，我们意识到应该是地震了，来不及多想，就赶紧联系调度进行列车制动。”石强向人民网说，在地震的两分钟内，他们完成了经过平原站7趟列车的制动，尽最大可能做到乘客安全第一。

据介绍，地震前后威胁行车安全的大多是铁路线路的位移、断裂、路基下沉和信号中断。因此当地震发生时，需要对列车实施紧急制动，让运行中的列车及时停下来，才能更好地保护乘客们的安全，把损失降到最低。

“其实当时我们心里很紧张，但是地震来了，我们的第一职责就是尽最大努力保护乘客们的安全，所以就没有多想其它的，就赶紧想办法拦停列车。”石强向人民网说，平时车站会进行应急演练，模拟暴雨、洪涝、停电、地震等极端事件发生时，车站值班人员如何做好应急处置，如何紧急制动列车，并确保乘客安全以及疏解乘客不安心理等。正是过去一次又一次的应急演练，让他们这次能够及时应对突如其来的地震。

列车紧急制动后，平原县火车站及时向乘客们进行解释和疏导，确保乘客们安心等待地震过后再一次平安出发。

如今，被紧急制动的7趟列车在8月6日早晨6:30已经完全恢复正常运行，石强、任吉震和马逸飞3人又在8月6日晚间回到自己的工作岗位上，继续为列车运行安全保驾护航。

(责编：王连香、吕骞)
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