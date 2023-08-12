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7月份新增信贷3459亿元、社融增量5282亿元 专家称宽信用方向不会改变

2023年08月12日08:49 | 来源：证券日报
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原标题：7月份新增信贷3459亿元、社融增量5282亿元 专家称宽信用方向不会改变

本报记者 刘 琪

8月11日，中国人民银行发布7月份金融统计数据报告。数据显示，前7个月人民币贷款增加16.08万亿元，同比多增1.67万亿元。7月份人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元。

分部门看，住户贷款减少2007亿元，其中，短期贷款减少1335亿元，中长期贷款减少672亿元；企（事）业单位贷款增加2378亿元，其中，短期贷款减少3785亿元，中长期贷款增加2712亿元，票据融资增加3597亿元；非银行业金融机构贷款增加2170亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，7月份新增人民币贷款表现不及预期，原因可能有以下几方面：一是6月份信贷冲量高增，对7月份信贷需求有一定透支效应；二是尽管7月份稳增长政策预期积累，但增量政策落地有时滞，经济修复力度仍然偏弱；三是6月份LPR（贷款市场报价利率）下调，或在贷款主体中形成了较强的利率下行预期，可能导致部分企业或者居民推迟融资需求，以等待更低的融资成本。

社融方面，初步统计，2023年前7个月社会融资规模增量累计为22.08万亿元，比上年同期多2069亿元。7月份社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加364亿元，同比少增3892亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少339亿元，同比少减798亿元；委托贷款增加8亿元，同比少增81亿元；信托贷款增加230亿元，同比多增628亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1962亿元，同比少减782亿元；企业债券净融资1179亿元，同比多219亿元；政府债券净融资4109亿元，同比多111亿元；非金融企业境内股票融资786亿元，同比少651亿元。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，从结构上看，表内人民币贷款增加364亿元，同比少增3892亿元，成为新增社融的主要拖累。债券融资和非标融资成为主要拉动因素。

7月末，广义货币(M2)余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。狭义货币(M1)余额67.72万亿元，同比增长2.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.8个和4.4个百分点。流通中货币(M0)余额10.61万亿元，同比增长9.9%。当月净投放现金710亿元。

温彬认为，在去年基数快速走高、新增信贷明显回落以及税收大月政府存款多增等因素影响下，7月份M2增速较前值继续回落。7月份新增贷款重回低位，信贷派生效应减弱；当月财政存款增加9078亿元，同比大幅多增4215亿元，对流动性形成回笼。

王青预计，8月份信贷投放会出现较大幅度上扬，同比将有大幅多增。当前宏观政策调控力度正在加大，信贷低迷现象不会持续。宽信用进程会有波折，但在经济修复动能明显转强之前，总体方向不会改变。

在温彬看来，受季节性效应、前期信贷投放节奏较快以及有效信贷需求仍不足影响，7月份新增信贷重回低位，信用扩张的稳定性和可持续性亟须加强。预计降准等总量政策有望加快落地，政府债发行和使用提速，扩投资、促消费，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展；房地产政策加快调整优化，高能级城市的购房政策放松、结构性优化，保障房建设和城中村改造也有望加速落地；活跃资本市场、推进一揽子化债方案制定实施，均有助于提振投资者信心。这些措施将驱动后续信用稳定扩张和信贷结构优化。

(责编：罗知之、杨迪)
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