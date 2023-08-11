人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年7月社会融资规模存量统计数据报告显示，初步统计，2023年7月末社会融资规模存量为365.77万亿元，同比增长8.9%。

其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为228.9万亿元，同比增长11%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.83万亿元，同比下降17.8%；委托贷款余额为11.32万亿元，同比增长4%；信托贷款余额为3.79万亿元，同比下降3.6%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.55万亿元，同比持平；企业债券余额为31.37万亿元，同比下降0.4%；政府债券余额为63.98万亿元，同比增长10.1%；非金融企业境内股票余额为11.18万亿元，同比增长10.6%。

从结构看，7月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.6%，同比高1.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比低0.2个百分点；委托贷款余额占比3.1%，同比低0.1个百分点；信托贷款余额占比1%，同比低0.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.7%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比8.6%，同比低0.8个百分点；政府债券余额占比17.5%，同比高0.2个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.1%，同比高0.1个百分点。

(责编：罗知之、高雷)

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