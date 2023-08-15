人民网记者 王连香

暑运以来，长三角地区迎来了一年中最闷热的日子，给铁路运输生产带来了严峻“烤”验。有这样一群铁路人，他们默默坚守，才有了万千旅客日益美好的出行体验，他们用行动为旅客保驾护航！

动车组司机：机车乘务员正视烈日，平稳操纵，保障旅客列车安全正点。

线路工：暴晒后的钢轨滚烫，线路工脸贴股道，仔细巡查线路，确保列车安全平稳运行。

信号工：烈日下，信号工向阳而行，登上高杆，擦亮列车前行信号灯。

接触网工：灼热空气中，接触网工凌空作业，对供电设备进行全方位检查。

电机钳工：火花四射的车底，电机钳工精检细修，确保车辆优质上线。

货运员：认真清点、记录货物，保证货物安全、快速、高效地运出。

房建巡检工：房建巡检工坚守一线，在旅客看不到的地方默默守护他们安全出行。

大机司机：不顾烈日暴晒，大机司机精检细修，确保大机以良好状态上线作业。

洗涤工：洗涤工的衣服湿了又干，干了又湿，但他们依然仔细清洁每件卧具、布草，确保旅客在干净整洁的环境中出行。

（中国铁路上海局集团有限公司融媒体中心供图）

(责编：王连香、吕骞)

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