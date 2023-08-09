本报记者 邱超奕

建设中的兰州中川机场三期扩建工程航站楼全景。

李世雄摄

筑路架桥、钻山入地、追风逐日，今年以来，交通、能源、水利等领域重大工程扎实推进，展现了中国建造、中国制造的高超能力，也拉动了固定资产投资，提升了基础设施水平，为经济社会发展带来有力支撑。

本版今起推出“走进重大工程一线”系列报道，带大家了解重大工程项目的进展，感受中国建设者的勤劳与智慧。

——编 者

甘肃兰州，丝路重镇，滔滔黄河穿城而过。

黄河以北50千米处，一片“钢铁黄河”波光闪耀，即将成为支撑“空中丝路”的新枢纽。它就是兰州中川国际机场三期扩建工程。

作为国家交通基础设施重大工程建设项目，同时也是甘肃民航史上规模最大的民航机场工程，兰州机场三期扩建工程建设进展如何，有什么亮点？日前，记者进行了采访。

跃上新水平

T3航站楼面积达40万平方米，兰州机场年设计吞吐量将提升到3800万人次

7月上旬，记者来到兰州中川国际机场。登上观测台，机场三期扩建工程现场如火如荼，一座巨大的“鼎”形建筑尽收眼底。

“这就是机场新建的T3航站楼，建筑面积达40万平方米，比现有T1和T2航站楼的总和还要大4倍多。”指着前方蜿蜒伸出的四条指廊，机场三期扩建工程航站楼工程项目执行经理钱路瑶告诉记者，每条指廊长336米至422米不等，外形曲线柔和，取“九曲黄河”之意，主楼的银灰色屋面镶嵌着22个天窗，每个面积有400平方米，就像黄河泛起的涟漪。

机场正前方是另一栋主要建筑——综合交通中心，它在周围绿化带的映衬下，构成我国传统饰物“如意”的造型。“设计之初，我们就注重将甘肃人文特色充分融入建筑当中。”机场三期扩建工程现场指挥部常务副指挥长何有善补充道，“甘肃省的版图像一柄‘如意’。”此外，丝带状的换乘中心被绿树环绕，仿佛沙漠里的“丝路绿洲”，让旅客一到机场就能感受到浓浓的甘肃气息。

“如意”内部，别有洞天。这座建筑面积27万平方米的综合交通中心，是全国首个落实空铁（轨）换乘流程优化的综合客运枢纽，汇集了公路、铁路、航空等多种交通方式：地下20米深处，连接着兰张三四线铁路，设计时速250公里；地下11米深处，预留了地铁站台；地面上，则是建筑面积20万平方米的停车楼，从新建的机场高架桥乘车前往市区，耗时将从现在的1小时缩短至半小时。

为何要扩建航站楼和综合交通中心？

“现有机场设施已跟不上快速增长的旅客出行需求。”何有善解释道，兰州机场T1、T2航站楼的年设计吞吐量为1000万人次，随着西北地区旅游、商贸活动日渐活跃，机场服务能力趋于饱和。到2019年，年旅客量已超过1500万人次，硬件设施不足的短板逐渐凸显。

经过多方论证，2020年9月，总投资达330多亿元的机场三期扩建工程破土动工，至今累计完成投资264亿元，占总投资的79%。“兰州机场的年设计吞吐量将提升到3800万人次，更好满足旅客出行需要。”何有善说。

应对新挑战

解决巨大屋盖吊装、支护桩和工程桩“一桩两用”等建造难题

同步提升48个篮球场大小的屋盖；为直径超过60米的双曲面支撑柱安装“龙骨”；在22米深的“峭壁”下打桩作业……兰州机场T3航站楼和综合交通中心体量巨大、造型独特、结构复杂，建造中遇到了许多罕见的难题。

“我们聚众力、集众智，积极运用新技术、突破新工艺、创造新工法，在攻坚克难中积累建设先行经验，在高效实践中收获一批创新成果。”机场三期扩建工程航站楼工程项目总工程师栾蔚说。

——智慧建造，广用新技术。

走进T3航站楼三层，灰色的钢结构屋盖犹如一张巨网，覆盖在国际出发厅上面。

这片屋盖面积达2万平方米，相当于48个标准篮球场，重达3500吨，是2000辆越野车的总和。“你可能不信，我们将这个庞然大物一次性提升，只用了6个小时。”栾蔚颇为骄傲。

吊装如此巨大的屋盖，难度极高。栾蔚解释说，屋盖是多层网状钢结构，安装施工时，要设置50多个提升点，将它提升18米，就像在空中“搭积木”，稍有不慎，就可能歪斜、散架。更难的是，屋盖中间高、四边低，还是不规则的双曲面造型，这就要求提升速度和转角角度各不相同，又要协同配合。

为保障一次成功，现场运用了大量新技术。先是预拼装。屋盖由3.8万个杆件拼装而成，它们外形相似，但有细微差别。施工方使用三维模型来生产杆件，使尺寸精准无误，且每根杆件都标有二维码，对应拼装位置等信息，大幅提升准确率。

再是智慧提升。提升前，使用专业软件进行模拟，反复优化提升点的速度、角度，筛选最佳方案。

提升后，还有智慧监测：屋盖内设有600多个健康监测传感器，裂缝、变形等数据能实时上传，实现全生命周期管理。

——安全高效，创造新工法。

步入T3航站楼一层国际到达厅，地面光亮整洁。一年前，这里还是一片人造“峡谷”。

航站楼工程项目技术主管许迁迁介绍，由于高铁线路要从地下贯穿T3航站楼，因此要在站厅中线挖一道22米深、245米长、14米宽的基坑，用来建高铁隧道。为了不耽误工期，隧道施工的同时，还要同步搭建航站楼一层的混凝土结构。

“垂直基坑相当于20多米深的峭壁，更何况它上面就是航站楼主楼。基坑越深，对主楼的梁、柱、板等结构影响就越大，必须确保不发生晃动或位移。”许迁迁说，当时有200多名工人在底部作业，安全保障要求极高。

地下地上同时开工，对成本管控也带来挑战。按传统工法，需要先给基坑打一排临时支护桩，待隧道完成后，再打永久工程桩，用于支撑航站楼的混凝土结构。这样一来，时间会多花80天，成本也会增加2倍。

经过勘测，隧道支护桩和航站楼工程桩的位置基本重合。建设团队创新实践，走出一条“一桩两用”“永临结合”的新路。为增强承载能力，他们将每根桩的直径从0.8米加粗到1米；为确保经久耐用，制作工程桩的混凝土添加了抗硫酸盐、抗渗水的新配方；为防止位移，工程桩深入地下40多米，并在基坑上方横向固定上百根粗钢管……一系列新方法，将工期缩减25%，并形成1项发明专利、4项实用新型专利。

“当前，我国不少新建或改扩建机场都要融合多种交通方式，我们形成的建设经验可为类似工程提供借鉴。”许迁迁说。

——恪守匠心，突破新工艺。

T3航站楼以南1公里处，是飞行区新建的4号下穿通道。这类通道在三期扩建工程中共有4条。建下穿通道需要开挖涵洞，建完后，为恢复地面平整，就要进行土方回填。

“对于土方回填，机场工程的施工要求高于其他工程，这也是飞行区工程质量控制的关键点。”甘肃路桥高架桥及落客平台项目经理魏明礼说，一般工程回填后，土壤会产生2至6厘米的沉降，形成地面错台，而在兰州机场工程中，下穿通道上方就是飞机滑行道，若有明显错台，可能影响飞行安全，因此，沉降必须控制在3毫米以内。

从厘米级到毫米级，为“抹平”看似不起眼的错台，建设团队下了苦功。魏明礼介绍，近20米厚的土层，以前按30厘米一层回填，如今精细到15厘米一层，填了130多层；为压实桥背、墙背的边角地块，还要用小型压路机结合平板夯机压一遍；整体压实之后，再用高速液压夯机继续补强。

精耕细作，促成高标准施工质量。经过测量，新工艺的压实度提高2个百分点，沉降量压缩至3毫米以内，达到飞机滑行道通行要求。

发挥新作用

将提供“四型机场”优质服务，助力区域发展和扩大开放

“3年多来，我们克服高海拔、风沙大、气候寒冷以及疫情等重重困难，集中攻坚，航站楼建设创造了137天内完成5093根工程柱的新速度，最高峰时，每2平方米就有1人在施工，最终，航站楼主体结构提前33天完成任务。”钱路瑶说。

目前，机场三期扩建工程主体施工全部完成，转入机电安装和室内装修阶段。数十家参建单位正合力冲刺，力争在明年10月建成运行。

扩建后，兰州机场将成为集无缝换乘、绿色景观、商贸业态、休闲娱乐于一体的现代化机场，保障能力、运行效率和服务水平全面提升。

“将来，旅客还没进T3航站楼，就能体验到‘平安、绿色、智慧、人文’的‘四型机场’优质服务。”机场信息部副部长徐远征展望起扩建后的新场景：旅客抵达综合交通中心，使用平板机器人自助泊车；进入航站楼，安检柜台刷脸通过，托运行李在线查询；漫步楼内，灯光、供暖、空调分区节能控制；登机时，近机位率80%以上，登机桥远程操控、自助接机……

机场扩建，将带来多重经济社会效益。

看当前，有利于稳就业、扩投资。何有善算了一笔账：建设高峰期，工地务工人员超过1.3万人，为当地解决了大量就业需求。除了拉动传统基建投资，机场还添置了一大批专用设备，包括行李系统、安检系统、新型登机桥、牵引车等，国产化率超过90%。

看长远，扩建后的机场辐射更广，助力区域发展和扩大开放。甘肃旅游资源丰富，但过去由于交通不便、景点分散，难以提升区域旅游整体吸引力。今后，兰州机场将增加旅游航线，连接敦煌、嘉峪关、张掖等更多景点，构建起1.5小时“旅游圈”，为旅客畅游大西北创造便利条件。

兰州机场扩建后，国际航线开发能力和航空货运能力也将提升。“未来，丝绸之路‘空中走廊’基础更牢，将与周边公路、铁路等多种交通方式形成合力，助推甘肃乃至西北地区临空经济再上新台阶。”何有善表示。

《 人民日报 》（ 2023年08月09日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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